В НБУ назвали количество банковских отделений, работающих при отсутствии света

В Украине 1827 банковских отделений дополнительно оборудованы альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи и готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что совместная банковская сеть POWER BANKING, дополнительно оснащенная, чтобы работать даже в условиях перебоев с энергоснабжением, существенно расширилась. За последний месяц сеть отделений POWER BANKING выросла более чем в 1,5 раза или на 640 банковских отделений.

"Сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута", - отметили в НБУ.

Там добавили, что это 1827 банковских отделений почти в 300 населенных пунктах всех регионов Украины, которые дополнительно оснащены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи.

Сегодня каждый банк абсолютно четко понимает свою роль и ответственность в обеспечении непрерывной работы банковской системы в условиях энергетического террора. Национальный банк определял цель достичь отметки в 35% от сети каждого из банков. Некоторые банки еще приближаются к определенному уровню, но все вместе по системе мы уже превысили этот показатель! Следовательно, количество отделений POWER BANKING будет расти и дальше", - подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, на старте проекта его лидерами стали 14 системно важных банков, отделения которых составляют сейчас около 70% сети POWER BANKING. На сегодняшний день к проекту присоединились почти все банки, что, в частности, способствовало быстрому расширению сети.

Напомним, что в условиях блэкаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

По состоянию на 23.01.2023 общее количество всех банковских отделений, за исключением неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия, составляет 4500.

Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб-странице НБУ, где можно найти более подробную информацию о сети, перечень ее отделений, банкоматный роуминг, советы и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, в Украине создали общую сеть отделений банков POWER BANKING, которая будет работать даже в случае продолжительных отключений света.