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В НБУ решили, когда вернут банки на довоенные нормативы
Национальный банк Украины планирует вернуть банки на довоенные нормативы 1 апреля 2026 года, сообщила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Мы - Украина".
Она отметила, что до полномасштабного банковская система имела финансовую форму, которую НБУ оценивает как "хорошую/достаточную". За время активных боевых действий ситуация могла поменяться. Поэтому регулятор считает целесообразным предоставить банкам достаточно времени для восстановления после кризисного периода.
"Три года мы предлагаем, чтобы банковская система возобновилась с точки зрения капитала. Мы начали тестирование по состоянию на 1 апреля 2023 года, и финальная дата, когда банки должны выйти на довоенные нормативы - 1 апреля 2026 года. Некоторые сделают это быстрее, моднее, кому-то понадобится больше времени", - резюмировала она.
В то же время дата предварительная. Если у банков потребуется больше времени, Нацбанк пересмотрит сроки. Регулятор понимает, что в банках будут отличные результаты работы. Поэтому НБУ проведет стресс-тест , чтобы понимать, в каком состоянии банковская система.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, недавно НБУ перевел на банки больше ответственности за "латание дыр" в госбюджете. Речь идет о том, что регулятор увеличил до семи количество бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это, в частности, позволяет НБУ избегать прямого финансирования дефицита бюджета.