В НБУ вирішили, коли повернуть банки на довоєнні нормативи

Національний банк України планує повернути банки на довоєнні нормативи 1 квітня 2026 року, повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Вона зауважила, що до повномасштабного банківська система мала фінансову форму, яку НБУ оцінює як "хорошу/достатню". За час активних бойових дій ситуація могла змінитися. Тому регулятор вважає доцільним дати банкам достатньо часу для відновлення після кризового періоду.

"Три роки ми пропонуємо, щоб банківська система відновилася з точки зору капіталу. Ми почали тестування станом на 1 квітня 2023 року, і фінальна дата, коли банки повинні вийти на довоєнні нормативи — 1 квітня 2026 року. Дехто зможе зробити це швидше, модливо, комусь знадобиться більше часу", — резюмувала вона.

Водночас дата є попередньою. Якщо банки потребуватимуть більше часу, Нацбанк перегляне терміни. Регулятор розумі, що у банки матимуть відмінні результати роботи. Тому НБУ проведе стрес-тест, щоб розуміти в якому стані банківська система.

Нагадаємо, нещодавно НБУ переклав на банки більше відповідальності за "латання дірок" у держбюджеті. Йдеться про те, що регулятор збільшив до семи кількість бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Це, зокрема, дозволяє НБУ уникати прямого фінансування дефіциту бюджету.