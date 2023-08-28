В Ощадбанке рассказали о двух нововведениях для держателей карт

Государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил срок действия всех платежных карт до конца 2023 года. Также в финучреждении отменили комиссию в 1% за конвертацию средств при совершении операций картами за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", - отмечают в финучреждении.

Там добавляют, что в случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Кроме того, как рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов, в финучреждении отменили комиссию в 1% за конвертацию средств при совершении операций картами за рубежом.

Наумов отметил, что в результате пользоваться картами финучреждения за пределами нашей страны стало гораздо выгоднее.

Напомним, Ощадбанк отказался от возвращения физической идентификации социальных выплат для внутренне перемещенных лиц с 1 сентября.