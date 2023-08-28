В Ощадбанку розповіли про два нововведення для власників карток

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив термін дії всіх платіжних карток до кінця 2023 року. Також у фінустанові скасували комісію в 1% за конвертацію коштів при здійсненні операцій картками за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", - зауважують у фінустанові.

Там додають, що у разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Крім того, як розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, у фінустанові скасували комісію в 1% за конвертацію коштів при здійсненні операцій картками за кордоном.

Наумов зазначив, що в результаті користуватися картами фінустанови за межами нашої країни стало набагато вигідніше.

Нагадаємо, Ощадбанк відмовився від повернення фізичної ідентифікації соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб із 1 вересня.