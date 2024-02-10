В Приват24 на время приостановят все операции: в чем причина

В ночь на 11 февраля государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24. Поэтому все услуги будут на паузе до 5 утра.

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Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов Приватбанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 11 февраля 2024 года.

"При проведении работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что банк производит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.

"Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - подчеркнули в Приватбанке.

Напомним, за 12 месяцев 2023 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы уплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн).

Ежедневно через сеть POS-терминалов ПриватБанка, согласно сообщению пресс-службы банка, владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок.