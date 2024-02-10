У Приват24 на деякий час призупинять всі операції: у чому причина

В ніч на 11 лютого державний Приватбанк буде проводити регламентні роботи у Приват24. Тому всі сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

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Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, Приватбанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 11 лютого 2024 року.

"Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні", - йдеться у повідомленні.

Там додають, що банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.

"Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - підкреслили у Приватбанку.

Нагадаємо, за 12 місяців 2023 року через мережу торгових терміналів Приватбанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн).

Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку, згідно повідомлення пресслужби банку, власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.