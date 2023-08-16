В Сенс Банке отказались подробнее комментировать отставку своего председателя

В наблюдательном совете национализированного Сенс Банка отказаться подробнее комментировать причины отставки председателя правления Дмитрия Кузьмина , ушедшего с должности 14 августа по взаимному согласию по личным причинам. В тот же день наблюдательный совет банка его отставку принял.

Руководить Сенс Банком Кузьмина отобрал Минфин и согласовал НБУ. Он возглавлял банк едва три недели, поэтому в обществе его отставка начала вызывать ряд вопросов. В частности, не ушел ли тот с должности, поскольку увидел реальное положение дел в учреждении, хотя до результатов аудита слишком далеко.

Глава наблюдательного совета банка Шевки Аджунер на вопрос Delo.ua о том, не кажется ли ему скорая отставка Кузьмина странной, ответил, что искать какой-либо подтекст не стоит.

"Чтобы развеять те предположения, висящие в воздухе спекуляции, я хотел бы сказать, что господин Кузьмин в своем заявлении относительно ухода с должности указал личные, частные причины. Нет никаких оснований говорить о том, что были какие-то проблемы рабочего характера или – пов связаны с взаимоотношениями с другими на новом месте. Нет, это только предположение", – сказал он.

Аджунер подчеркнул, что сейчас банк только на четвертой неделе своей работы как государственный. И уход Кузьмина потому не был каким-либо образом связан с его профессиональными способностями.

"Мы все должны уважать личные, частные причины, которые люди приводят, уходя с должностей. И здесь я могу только повторить то, что написал сам Кузьмин. Я знаю господина Кузьмина где-то восемь лет. И я знаю его только с лучших сторон. Как честную человека, который всегда прекрасно выполнял свои обязанности. У него хороший послужной список", – добавил он.

Напомним, что 20 июля Нацбанк решил вывести Сенс Банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства. Органом управления корпоративными правами по акциям банка стал Минфин. Предполагается, что после окончания действия военного положения ведомство привлечет инвесторов для продажи банка.