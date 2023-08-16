У Сенс Банку відмовились детальніше коментувати відставку свого голови

У наглядовій раді націоналізованого Сенс Банку відмовитись детальніше коментувати причини відставки голови правління Дмитра Кузьміна , який пішов з посади 14 серпня за взаємною згодою з особистих причин. Того ж дня наглядова рада банку його відставку прийняла.

Керувати Сенс Банком Кузьміна відібрав Мінфін і погодив НБУ. Він очолював банк ледве три тижні, тому у суспільстві його відставка почала викликати низку запитань. Зокрема, чи не пішов той з посади, оскільки побачив реальний стан справ в установі, хоча до результатів аудиту задалеко.

Голова наглядової ради банку Шевкі Аджунер на запитання Delo.ua про те, чи не здається йому швидка відставка Кузьміна дивною, відповів, що шукати якийсь підтекст не варто.

"Щоб розвіяти ті припущення, спекуляції, які висять у повітрі, я хотів би сказати, що пан Кузьмін у своїй заяві щодо уходу з посади вказав особисті, приватні причини. Немає жодних підстав говорити про те, що були якісь проблеми робочого характеру або – пов’язані зі взаєминами з іншими на новому місці. Ні, це тільки припущення", – сказав він.

Аджунер підкреслив, що зараз банк лише на четвертому тижні своєї роботи як державний. І ухід Кузьміна тому не був якимось чином пов'язаний з його професійними здібностями.

"Ми всі маємо поважати особисті, приватні причини, які люди наводять, йдучи з посад. І тут я можу тільки повторити те, що написав сам Кузьмін. Я знаю пана Кузьміна десь вісім років. І я знаю його тільки з найкращих сторін. Як чесну людину, яка завжди чудово виконувала свої обов’язки. У нього хороший послужний список", – додав він.

Нагадаємо, що 20 липня, Нацбанк вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави. Органом управління корпоративними правами за акціями банку став Мінфін. Передбачається, що після закінчення дії воєнного стану відомство залучить інвесторів для продажу банку.