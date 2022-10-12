В сентябре украинцы больше тратили с карточек на покупки: в топе одежда, электронная техника и лекарства

В сентябре объемы оплат покупок картами через безналичную сеть ПриватБанка увеличились по сравнению с августом на 4% (до 53,1 млрд грн).

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как отметил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, украинцы в сентябре больше тратили, но меньше покупали - количество оплаченных картами покупок за месяц уменьшилось на 2,5%.

Средняя стоимость покупки в сентябре увеличилась по сравнению с августом с 245 грн. до 261 грн.

В сентябре украинцы заметно увеличили расходы на электронику и бытовую технику – на 14,6%, одежду, обувь и промышленные товары (+14,5%) и лекарства (+13,4%).

Расходы на топливо за месяц выросли на 9,4%, а на продукты питания - всего на 2,7%, впрочем, расходы на продукты в сентябре составили почти 45% общих расходов украинцев.

По словам Заиграева, в сентябре украинский бизнес активно переходил на безналичность - количество подключенных ПриватБанком новых POS-терминалов выросло почти на 6 тысяч.

Значительными темпами (+1500 тыс) растет количество подключений предпринимателей к сервису "Терминал", позволяющий принимать бесконтактные оплаты с помощью обычного смартфона.

Отметим, более половины - 53,9% покупок, оплачиваемых украинцами безналично в сети торговых терминалов ПриватБанка, оплачиваются бесконтактно электронными гаджетами - смартфонами и часами.