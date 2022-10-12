У вересні українці більше витрачали з карток на покупки: в топі одяг, електронна техніка та ліки

У вересні обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу ПриватБанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% (до 53,1 млрд грн).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Як зазначив член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв, українці у вересні більше витрачали, але меньше купували - кількість оплачених картками покупок за місяць зменшилася на 2,5%.

Середня вартість покупки у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 245 грн до 261 грн.

У вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%). Витрати на пальне за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - лише на 2,7%, втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців.

За словами Заіграєва, у вересні українській бізнес активно переходив на безготівку - кількість підключених ПриватБанком нових POS-терміналів зросла майже на 6 тисяч.

Значними темпами (+1500 тис) зростає кількість підключень підприємців до сервісу Термінал, який дозволяє приймати безконтактні оплати за допомогою звичайного смартфону.

Зазначимо, більше половини - 53,9% покупок, що українці оплачують безготівково у мережі торгових терміналів ПриватБанку, оплачуються безконтактно електронними гаджетами - смартфонами та годинниками.