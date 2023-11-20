Верховный суд пошел навстречу ФГВФЛ по взысканию с владельца банка "Михайловский" 742 миллионов

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда удовлетворил жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц и направил на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева дело по иску фонда против связанных лиц банка "Михайловский" о взыскании 742,55 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении фонда.

Речь идет об иске (дело №910/11028/20) к бывшему владельцу банка Виктору Полищуку и экс-исполняющему обязанности главы правления этого финучреждения Денису Панфилову. По мнению ФГВ, они своими решениями привели к выводу из банка активов, следствием чего явилась его неплатежеспособность и невозможность проведения расчетов с кредиторами.

В деле речь идет о выкупе банком "Михайловский" в мае 2016 года ценных бумаг и прав требования по кредитам у ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (на 561,96 миллиона гривен) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" (на 180,97 миллиона гривен).

Эти компании ФГВ считает связанными с самим банком, а упомянутые операции - кредитными и, согласно закону о банках и банковской деятельности, запрещенными для проведения. Более того, эти решения были приняты уже во время ликвидации банка и вопреки прямому запрету Национального банка Украины.

19 января этого года Хозяйственный суд Киева решил полностью отказать в удовлетворении требований ФГВ. 22 июня Северный апелляционный суд подтвердил это решение, оставив жалобу фонда без удовлетворения.

Как напоминают в ФГВ, во время вывода "Михайловского" с рынка было выявлено, что перед признанием банка неплатежеспособным в нем был проведен ряд махинаций, в частности вывод кредитного портфеля путем фиктивных транзакций, приобретение фиктивных прав требования денег по договорам продажи "мусорных" ценных бумаг, выдача необеспеченных кредитов фиктивным фирмам и так далее. Это, собственно, и привело к доведению банка до неплатежеспособности.

На рассмотрении судов разных инстанций сейчас находится пять исков фонда к лицам, причастных к этому. В частности, на рассмотрении Голосеевского районного суда Киева находится иск против связанных лиц на сумму 202,2 миллиона гривен в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются, в частности, экс-глава правления финучреждения и другие руководители, оказывавшие влияние на его кредитную политику.

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