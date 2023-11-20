Верховний суд пішов назустріч ФГВФО в стягненні з власника банку "Михайлівський" 742 мільйонів

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду задовольнив скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та направив на новий розгляд до Господарського суду Києва справу за позовом фонду проти пов’язаних осіб банку "Михайлівський" про стягнення 742,55 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні фонду.

Йдеться про позов (справа №910/11028/20) до колишнього власника банку Віктора Поліщука і екс-виконувача обов'язків голови правління цієї фінустанови Дениса Панфілова. На думку ФГВ, вони своїми рішеннями призвели до виведення з банку активів, наслідком чого стала його неплатоспроможність та неможливість проведення розрахунків з кредиторами.

У справі йдеться про викуп банком "Михайлівський" в травні 2016 року цінних паперів і прав вимоги за кредитами у ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (на 561,96 мільйона гривень) та ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (на 180,97 мільйона гривень).

Ці компанії ФГВ вважає пов'язаними з самим банком, а згадані операції - кредитними й, відповідно до закону про банки й банківську діяльність, забороненими для проведення. Більш того, ці рішення були ухвалені вже під час ліквідації банку й всупереч прямій забороні Національного банку України.

19 січня цього року Господарський суд Києва вирішив повністю відмовити в задоволенні вимог ФГВ. 22 червня Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення, залишивши скаргу фонду без задоволення.

Як нагадують у ФГВ, під час виведення "Михайлівського" з ринку було виявлено, що перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому було здійснено низку махінацій, зокрема виведення кредитного портфелю шляхом фіктивних транзакцій, придбання фіктивних прав вимоги коштів за договорами з продажу "сміттєвих" цінних паперів, видача незабезпечених кредитів фіктивним фірмам тощо. Це, власне, й спричинило доведення банку до неплатоспроможності.

Наразі на розгляді судів різних інстанцій перебуває п'ять позовів фонду до осіб, причетних до цього. Зокрема, на розгляді Голосіївського районного суду Києва знаходиться позов проти пов’язаних осіб на суму 202,2 мільйона гривень у межах кримінального провадження, фігурантами якого є, зокрема, ексголова правління фінустанови та інші керівники, що мали вплив на її кредитну політику.

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