Акции компании Trump Media упали до рекордного минимума

Акции Trump Media & Technology Group, владеющей социальной сетью Truth Social и принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу, упали до рекордно низкого уровня во вторник, что совпало с его возвращением на платформу социальных сетей X (ранее Twitter).

Об этом пишет Reuters .

Согласно сообщению, цена акций упала до 21,33 доллара, снизившись более чем на 4%, что стало восьмой сессией подряд с убытками.

Рыночная стоимость компании, главным активом которой является социальная сеть Truth Social, сократилась до около 4,3 миллиарда долларов США по сравнению с 8 миллиардами долларов в начале года. Снижение стоимости акций связано со спадом популярности Трампа в избирательных опросах и рынках ставок.

Аналитики отмечают, что инвесторы воспринимают акции Trump Media скорее как ставку на политический успех Трампа, а не как долгосрочную инвестицию.

Некоторые эксперты указывают на возможное влияние окончания инсайдерской блокады, что позволит Трампу начать обналичивание своих почти 60% акций (или 114,75 млн) в компании в следующем месяце.

Ранее в этом месяце Trump Media сообщила об убытке в размере 16,4 миллиона долларов за последний квартал, при этом доход составил всего 837 000 долларов. Эти факторы вместе с усилением конкуренции на социальных платформах способствовали падению акций компании.

Добавим, что после того, как 21 июля вице-президент Камала Гаррис объявила о своем участии в президентской гонке, стоимость доли Дональда Трампа в компании Trump Media & Technology Group, владеющей социальной сетью Truth Social, упала на 900 миллионов долларов.

Напомним, 21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, после чего вице-президент США Камала Гаррис заявила, что решила баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии.

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