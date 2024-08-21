Акції компанії Trump Media впали до рекордного мінімуму

Акції Trump Media & Technology Group, що володіє соціальною мережею Truth Social і належить колишньому президенту США Дональду Трампу, впали до рекордно низького рівня у вівторок, що співпало з його поверненням на платформу соціальних мереж X (раніше Twitter).

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням, ціна акцій впала до 21,33 долара, знизившись на понад 4%, що стало восьмою сесією поспіль зі збитками.

Ринкова вартість компанії, головним активом якої є соціальна мережа Truth Social, скоротилася до близько 4,3 мільярда доларів США, порівняно з 8 мільярдами доларів на початку року. Зниження вартості акцій пов'язане зі спадом популярності Трампа у виборчих опитуваннях та на ринках ставок.

Аналітики зазначають, що інвестори сприймають акції Trump Media радше як ставку на політичний успіх Трампа, а не як довгострокову інвестицію.

Деякі експерти вказують на можливий вплив закінчення інсайдерської блокади, що дозволить Трампу почати переведення в готівку своїх майже 60% акцій (або 114,75 млн) у компанії наступного місяця.

Раніше цього місяця Trump Media повідомила про збиток у розмірі 16,4 мільйона доларів за останній квартал, при цьому дохід склав лише 837 000 доларів. Ці фактори, разом із посиленням конкуренції на соціальних платформах, сприяли падінню акцій компанії.

Додамо, що після того, як 21 липня віце-президент Камала Гарріс оголосила про свою участь у президентській гонці, вартість частки Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group, що володіє соціальною мережею Truth Social, впала на 900 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, після чого віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що вирішила балотуватися на посаду голови держави від Демократичної партії.

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