Американский KKR приобретет 25% акций итальянского биотопливного подразделения Eni

Американский фонд KKR согласился приобрести 25% итальянского биотопливного подразделения Enilive энергетической группы Eni, в рамках сделки, оценивающей этот бизнес в 11,75 миллиарда евро (включая долги).

Об этом сообщило агентство Reuters.

Стоимость сделки для KKR составляет 2,94 миллиарда евро, что поможет Eni сохранить контроль над Enilive и улучшить финансовое положение компании.

Это соглашение является частью стратегии Eni, которая предусматривает привлечение соинвесторов в ключевые подразделения по сбору средств на проекты декарбонизации. В частности, Enilive специализируется на производстве биотоплива, используя отходы и растительные масла и имеет бионефтеперерабатывающие заводы в Италии и за рубежом.

Компания планирует инвестировать 500 миллионов евро в Enilive до завершения сделки, чтобы гарантировать отсутствие долгов в подразделении.

По словам генерального директора Eni Клаудио Дескальци, это важный шаг в рамках перехода к экологически чистым видам энергии.

Ожидается, что биотопливо будет играть ключевую роль в декарбонизации секторов транспорта, авиации и судоходства. По прогнозам, к 2025 году прибыль Enilive может составить около 1,2 млрд евро.

Соглашение по KKR также поддерживается другими стратегическими инвестициями в энергетический сектор. Это продолжение серии соглашений, в частности, в марте швейцарская компания Energy Infrastructure Partners приобрела долю у дочерней компании Eni Plenitude, специализирующейся на возобновляемой энергетике.

Интерес к таким активам со стороны инвесторов подтверждает заинтересованность в стратегии энергетического перехода и поддержку "зеленых" технологий, особенно в производстве биотоплива, которое становится важным элементом сокращения выбросов углерода.

Итальянская государственная компания Eni судится с российским "Газпромом" из-за того, что тот сократил поставку газа после полномасштабного вторжения в Украину.