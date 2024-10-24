Американський KKR придбає 25% акцій італійського біопаливного підрозділу Eni

Американський фонд KKR погодився придбати 25% італійського біопаливного підрозділу Enilive енергетичної групи Eni, у межах угоди, яка оцінює цей бізнес у 11,75 мільярда євро (включно з боргами).

Про це повідомило агентство Reuters.

Вартість угоди для KKR становить 2,94 мільярда євро, що допоможе Eni зберегти контроль над Enilive та покращити фінансове становище компанії.

Ця угода є частиною стратегії Eni, яка передбачає залучення співінвесторів до ключових підрозділів для збору коштів на проєкти декарбонізації. Зокрема, Enilive спеціалізується на виробництві біопалива, використовуючи відходи та рослинні олії, і має біонафтопереробні заводи в Італії та за кордоном.

Компанія планує інвестувати 500 мільйонів євро в Enilive до завершення угоди, щоб гарантувати відсутність боргів у підрозділу.

За словами генерального директора Eni Клаудіо Дескальці, це важливий крок у рамках переходу до екологічно чистих видів енергії.

Очікується, що біопаливо відіграватиме ключову роль у декарбонізації секторів транспорту, авіації та судноплавства. За прогнозами, до 2025 року прибуток Enilive може скласти близько 1,2 мільярда євро.

Угода з KKR також підтримується іншими стратегічними інвестиціями в енергетичний сектор. Це продовження серії угод, зокрема, у березні швейцарська компанія Energy Infrastructure Partners придбала частку в дочірній компанії Eni Plenitude, яка спеціалізується на відновлюваній енергетиці.

Інтерес до таких активів з боку інвесторів підтверджує зацікавленість у стратегії енергетичного переходу та підтримку "зелених" технологій, особливо у виробництві біопалива, яке стає важливим елементом для скорочення викидів вуглецю.

Додамо, Італійська державна компанія Eni судиться з російським "Газпромом" через те, що той скоротив поставку газу після повномасштабного вторгнення в Україну.