Apple заплатит $1 млн за найденные баги в Apple Intelligence

Apple приглашает разработчиков и исследователей безопасности исследовать свою новую систему частных облачных вычислений (PCC), разработанную для обработки интенсивных запросов искусственного интеллекта (брендированных как Apple Intelligence) с большей вычислительной мощностью.

Об этом сообщает The Verge.

Компания также расширила свою программу вознаграждений за ошибки: теперь исследователи могут получить до 1 миллиона долларов за обнаруженные уязвимости в PCC. Вознаграждения варьируются от 50 000 до 1 миллиона долларов в зависимости от влияния найденной проблемы.

Благодаря PCC сложные запросы будут обрабатываться на защищенных серверах, созданных с помощью чипов Apple Silicon и новой операционной системы, обеспечивая при этом высокие стандарты конфиденциальности.

Для исследователей Apple открывает доступ к ряду инструментов, среди которых:

Руководство по безопасности с техническими деталями PCC;

Виртуальная исследовательская среда для анализа безопасности системы;

Исходный код на GitHub, демонстрирующий ключевые компоненты безопасности.

Запуск первых функций Apple Intelligence планируется с iOS 18.1, которая ожидается уже 28 октября, а обширные обновления, включая Genmoji и интеграцию ChatGPT, вышли в первой бета-версии iOS 18.2 для разработчиков.

Вместо планируемого внедрения Intelligence во время начального запуска iOS 18 и iPadOS 18 в сентябре компания решила отсрочить внедрение до октября, чтобы иметь больше времени для устранения возможных ошибок. В августе компания объявила, что выпустит Intelligence на iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 в октябре, но точная дата запуска не была известна.