Apple заплатить $1 млн за знайдені баги в Apple Intelligence

Apple запрошує розробників та дослідників безпеки дослідити свою нову систему приватних хмарних обчислень (PCC), яка розроблена для обробки інтенсивних запитів штучного інтелекту (брендованих як Apple Intelligence) з більшою обчислювальною потужністю.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія також розширила свою програму винагород за помилки: тепер дослідники можуть отримати до 1 мільйона доларів за виявлені вразливості в PCC. Винагороди варіюються від 50 000 до 1 мільйона доларів залежно від впливу знайденої проблеми.

Завдяки PCC складні запити будуть оброблятися на захищених серверах, створених за допомогою чипів Apple Silicon та нової операційної системи, водночас забезпечуючи високі стандарти конфіденційності.

Для дослідників Apple відкриває доступ до низки інструментів, серед яких:

Посібник із безпеки з технічними деталями PCC;

Віртуальне дослідницьке середовище для аналізу безпеки системи;

Вихідний код на GitHub, що демонструє ключові компоненти безпеки.

Запуск перших функцій Apple Intelligence планується з iOS 18.1, яка очікується вже 28 жовтня, а великі оновлення, включаючи Genmoji та інтеграцію ChatGPT, вийшли в першій бета-версії iOS 18.2 для розробників.

Замість планованого впровадження Intelligence під час початкового запуску iOS 18 та iPadOS 18 у вересні, компанія вирішила відтермінувати впровадження до жовтня, щоб мати більше часу для усунення можливих помилок. У серпні, компанія оголосила, що випустить Intelligence на iOS 18.1, iPadOS 18.1 та macOS Sequoia 15.1 у жовтні, але точна дата запуску не була відома.