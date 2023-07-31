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ArcelorMittal отказался от строительства нового завода в Кривом Роге
Корпорация ArcelorMittal, которая включает Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР), приняла решение исключить строительство новой фабрики ограждения в Кривом Роге из актуальных проектов.
В промежуточном отчете компании отметили, что предварительно объявленный пакет стратегических вложений был пересмотрен.
Это сделали для того, чтобы отразить изменение объема и инфляции проектов в Либерии и Монлеваде. При этом проект завода по производству окатышей в Украине, который раньше был приостановлен, теперь вообще был изъят.
В свою очередь "Интерфакс-Украина" сообщает, что от этого проекта компания полностью не отказывается.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Проект строительства фабрики ограждения компания временно исключила из актуального перечня проектов капитальных инвестиций. Однако компания не отказывается от этого контракта и готова вернуться к проекту после завершения войны", - пояснили в пресс-службе АМКР.
Как сообщалось, ранее АМКР заявила о приостановлении реализации проекта строительства фабрики.
Генеральный директор АМКР, Мауро Лонгобардо, сообщил, что прошлый год был сложным для предприятия по всем показателям. Компания планировала потратить $130 млн. на капитальные инвестиции. Однако, основным проектом обновления было строительство хвостохранилища под названием "Третья карта". Важный проект строительства фабрики окомковывания временно приостановлен из-за войны войны.
Издание пишет, что инвестиции в проект строительства новой фабрики огрудки оценивались более чем в $250 млн. Планировалось, что новая фабрика огрудивания сможет выпускать до 5 млн тонн окатышей в год.
Напомним, ArcelorMittal в Кривом Роге, ранее в марте остановившийся из-за войны, возобновил работу 10 июня.
Источник фото: ua.depositphotos.com