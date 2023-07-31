ArcelorMittal отказался от строительства нового завода в Кривом Роге

Корпорация ArcelorMittal, которая включает Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР), приняла решение исключить строительство новой фабрики ограждения в Кривом Роге из актуальных проектов.

В промежуточном отчете компании отметили, что предварительно объявленный пакет стратегических вложений был пересмотрен.

Это сделали для того, чтобы отразить изменение объема и инфляции проектов в Либерии и Монлеваде. При этом проект завода по производству окатышей в Украине, который раньше был приостановлен, теперь вообще был изъят.

В свою очередь "Интерфакс-Украина" сообщает, что от этого проекта компания полностью не отказывается.

"Проект строительства фабрики ограждения компания временно исключила из актуального перечня проектов капитальных инвестиций. Однако компания не отказывается от этого контракта и готова вернуться к проекту после завершения войны", - пояснили в пресс-службе АМКР.

Как сообщалось, ранее АМКР заявила о приостановлении реализации проекта строительства фабрики.

Генеральный директор АМКР, Мауро Лонгобардо, сообщил, что прошлый год был сложным для предприятия по всем показателям. Компания планировала потратить $130 млн. на капитальные инвестиции. Однако, основным проектом обновления было строительство хвостохранилища под названием "Третья карта". Важный проект строительства фабрики окомковывания временно приостановлен из-за войны войны.

Издание пишет, что инвестиции в проект строительства новой фабрики огрудки оценивались более чем в $250 млн. Планировалось, что новая фабрика огрудивания сможет выпускать до 5 млн тонн окатышей в год.

Напомним, ArcelorMittal в Кривом Роге, ранее в марте остановившийся из-за войны, возобновил работу 10 июня.

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