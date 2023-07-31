ArcelorMittal відмовилася від будівництва нового заводу у Кривому Розі

Корпорація ArcelorMittal, яка включає в себе Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР), прийняла рішення виключити будівництво нової фабрики огрудкування у Кривому Розі з актуальних проєктів.

У проміжному звіті компанії зазначили, що попередньо оголошений пакет стратегічних капіталовкладень було переглянуто.

Це зробили для того, щоб відобразити зміну обсягу та інфляції щодо проектів у Ліберії та Монлеваді. При цьому, проект заводу з виробництва котунів в Україні, який раніше був призупинений, тепер взагалі було вилучено.

У свою чергу, "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що від цього проєкту компанія повністю не відмовляється.

"Проєкт будівництва фабрики огрудкування компанія тимчасово виключила з актуального переліку проєктів капітальних інвестицій. Проте компанія не відмовляється від цього контракту і готова повернутися до проєкту після завершення війни", - пояснили у пресслужбі АМКР.

Як повідомлялося, раніше АМКР заявила про зупинення реалізації проєкту будівництва фабрики.

Генеральний директор АМКР, Мауро Лонгобардо, повідомив, що минулий рік був складним для підприємства за всіма показниками. Компанія планувала витратити $130 млн на капітальні інвестиції. Однак, основним проєктом оновлення було будівництво хвостосховища під назвою "Третя карта". Важливий проєкт будівництва фабрики огрудкування тимчасово призупинено через війну.

Видання пише, що інвестиції в проєкт будівництва нової фабрики огрудкування оцінювалися у понад $250 млн. Планувалося, що нова фабрика огрудкування зможе випускати до 5 млн тонн окатишів на рік.

Нагадаємо, ArcelorMittal у Кривому Розі, який раніше у березні зупинився через війну, відновив роботу 10 червня.

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