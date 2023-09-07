British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России

Одна из крупнейших в мире компаний-производителей табачных изделий British American Tobacco (BAT), производящая сигареты Kent, Lucky Strike и "Ява", объявила о сделке по продаже своего бизнеса в России и Беларуси.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Как говорится в заявлении BAT, покупателем активов станет концорциум во главе с бывшим топ-менеджментом BAT Russia.

Закрыть сделку, сумма которой не раскрывается, BAT рассчитывает в течение следующего месяца.

Одно из условий соглашения — сохранение условий для действующих сейчас сотрудников компаний в течение двух лет.

Как отметили в компании, по завершении соглашения BAT "больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продаж на этих рынках".

В России British American Tobacco имеет фабрику БАТ-СПб в Санкт-Петербурге. В "БАТ Россия" также входит "Международные услуги по маркетингу табака" – компания занимается маркетингом и продажами.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину о планах уйти с российского рынка или прекратить инвестиции в производство в РФ объявили другие крупные производители табачных изделий Imperial Brands (марки Davidoff, West, "Максим"), Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и Japan Tobacco (бренды Winston, Camel, LD).

Отметим, что недавно Нидерландский пивоваренный концерн Heineken завершил продажу своих активов в России. Акции Heineken в стране-агрессорке были реализованы за 1 евро, а покупатель обязан погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере 100 млн евро.