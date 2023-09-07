British American Tobacco оголосила про продаж бізнесу в Росії та Білорусі

Одна з найбільших у світі компаній-виробників тютюнових виробів British American Tobacco (BAT), яка виготовляє цигарки Kent, Lucky Strike та «Ява»,оголосила про угоду з продажу свого бізнесу в Росії та Білорусі.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як йдеться у заяві BAT, покупцем активів стане концорціум на чолі з колишнім топ-менеджменом BAT Russia.

Закрити угоду, сума якого не розкривається, BAT розраховує протягом наступного місяця.

Одна з умов угоди — збереження умов для співробітників компаній, що діють зараз, протягом двох років.

Як наголосили в компанії, після завершення угоди BAT «більше не буде присутньою в Росії та Білорусі і не отримуватиме жодного фінансового прибутку від продажів на цих ринках».

У Росії British American Tobacco має фабрику «БАТ-СПб» у Санкт-Петербурзі. У "БАТ Росія" також входить "Міжнародні послуги з маркетингу тютюну" - компанія займається маркетингом і продажами.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну про плани піти з російського ринку або припинити інвестиції у виробництво в РФ оголосили інші великі виробники тютюнових виробів Imperial Brands (марки Davidoff, West, «Максим»), Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond , Chesterfield, L&M) та Japan Tobacco (бренди Winston, Camel, LD).

Зауважимо, нещодавно Нідерландський пивоварний концерн Heineken завершив продаж своїх активів у Росії. Акції Heineken у країні-агресорці було реалізовано за 1 євро, а покупець зобовʼязаний погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.