Циркулем измеряли расстояние от завода до позиций врага: история "Sem Ecopack" с начала большой войны в Украине

Компания по производству экологически чистой упаковки "Sem Ecopack" с начала полномасштабной войны ни на минуту не останавливала свои производства. Чтобы понять, насколько предприятие в Днепропетровской области находилось в безопасности от обстрелов, приходилось циркулем измерять расстояние от завода до позиций врага. Компания полностью исключила понятие “форс-мажор” при сотрудничестве с партнерами, чтобы обеспечить бесперебойную работу и финансовую стабильность. Сейчас компания продолжает поддерживать экономику страны, возобновила все проекты и намерена развивать экологически чистую продукцию. Delo.ua рассказывает историю компании "Sem Ecopack" во время большой войны.

Изначально компания занималась изготовлением классической упаковки для яиц на мощностях Житомирского картонного комбината. Но в 2017 году наметился тренд на экологически чистую тару, что указывало на то, что большинство привычной упаковки постепенно уйдет с рынка. Так компания "Sem Ecopack" стала производить экологическую упаковку, которая в будущем должна заменить пластик.

“Мы искали технологию, которая позволит придавать материалу любые формы и параметры. В конце 2017 года мы нашли интересное технологическое решение во Франции. В результате мы купили французскую технологическую линию, которая могла сделать нужную форму из материала, который мы применяли для производства упаковки”, - говорит генеральный директор компании "Sem Ecopack" Сергей Рудковский.

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После того, как компания приобрела технологическую линию и привезла ее в Украину, "Sem Ecopack" адаптировали ее под свои нужды и сразу начали строить оборудование такого же образца из украинских комплектующих.

Развенчание мифов

Некоторые люди считают, что яичный лоток не перерабатывается. В компании рассказали, что это миф, ведь его можно сдать на переработку с макулатурой. По словам Сергея, яичный лоток после использования можно перерабатывать повторно многократно.

"Для нашей компании яичный лоток является сырьем. Единственное требование к лотку – отсутствие биологических следов. Проблема с переработкой возникает лишь в том случае если птицефабрики 10 раз используют их для транспортировки яйца и на лотке образоваться избыточное биологическое загрязнение, то такие лотки уже не принимают на переработку", - отметил Сергей.

Еще один миф касался того, что экологически чистая упаковка не нужна Украине. Однако в "Sem Ecopack" смогли достучаться до бизнеса, который в результате более активно начал использовать именно экоупаковку. В том числе, в компании работали с экспортно-ориентированными производителями продуктов питания, которые уже имели определенные стандарты эко-упаковки.

На внутреннем рынке компания наладила сотрудничество с производителями фруктов, овощей и ягод. Как отмечает Сергей, экоупаковка дает возможность “подсветить” свой продукт и правильно его экспортировать. Ведь для экспортно-ориентированных компаний такая тара должна быть в обязательном порядке.

На сегодняшний день упаковку компании "Sem Ecopack" можно заметить на рынках Польши, Сербии, Чехии, Венгрии, Италии, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. При этом для эффективности в компании акцентируют внимание на странах, которые территориально находятся ближе к Украине для удобства логистики.

Как в компании готовились к полномасштабной войне

За две недели до вторжения РФ в Украину в компании разработали сценарий безопасной работы, которого все руководство и сотрудники должны были придерживаться беспрекословно. По словам Сергея - это был сценарий “апокалиптического сюжета”, если в Украине совсем пропадет связь, электричество, остановится банковская система и прочее.

В рамках этого сценария предусматривался ряд мероприятий и действий. На тот момент подразделения компании были расположены в трех городах Украины, и чтобы поддерживать связь в случае отключения мобильной связи, в "Sem Ecopack" планировали использовать стационарные телефоны предварительно определив номера для связи, в том числе резервные. Были распределены полномочия руководства и сотрудников.

Также в компании обсудили условия при которых компания продолжит работу и несмотря ни на что будет выпускать упаковку для яиц, так как этот продукт считается критически важным.

“Апокалипсиса к счастью не произошло, благодаря героизму военных и украинцев, но все равно было непросто”, - подчеркнул Сергей Рудковский.

В итоге компания не останавливала работу ни на один день. "Sem Ecopack", несмотря на обстрелы, производила упаковку, чтобы закрыть потребность рынка, тем самым сохранив рабочие места и продолжила платить налоги.

“Единственное, мы принимали решение об остановке, когда начались удары по мирной инфраструктуре осенью. До этого мы не останавливались ни на день”, - отмечает генеральный директор "Sem Ecopack".

Также в компании запустили гуманитарные инициативы, изготавливали из металла противотанковые ежи и буржуйки. С первых дней масштабного вторжения партнеры из разных стран предложили гуманитарную помощь, которую компания доставляла в Украину.

Как определялись предприятия, которые нужно было релоцировать

В компании понимали, что ситуация в стране может усугубиться, поэтому параллельно рассматривался вопрос релокации предприятия в более безопасный регион во Львовской области, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование рабочих процессов.

В результате производство яичной упаковки руководство компании решили оставить в Днепропетровской области, ведь от него зависели локальные птицефабрики.

“Это решение было взвешено. Мы взяли циркули и измеряли расстояние от завода до позиций врага. То есть измеряли расстояние, чтобы понять смогут ли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии достать до нашего завода. Таким образом мы рассчитали, что на тот момент не было угрозы для завода, поэтому данное предприятие не релоцировали”, - поделился Сергей.

Что касается предприятий, которые производят упаковку для фруктов, ягод и овощей, то было принято решение релоцировать их в Самборский район Львовской области. Демонтаж оборудования начался сразу же, то есть до того, как была продумана вся стратегия по релокации. По словам Сергея, релокация довольно сложный процесс, однако компания получила полную поддержку и помощь со стороны государства и местных властей Львовской области.

“Мы заполнили анкету для релокации на сайте Минэкономики. На 99% принималось во внимание то, что мы указывали в анкете. С нами быстро связались ответственные люди, потом очень быстро предоставили вагоны, куда мы погрузили демонтированное оборудование. Это была колоссальная помощь и слаженная работа. Также я помню, что было принято решение об ускоренных процедурах подключения предприятия к электросети уже на релоцированном месте”, - говорит генеральный директор компании.

За шесть месяцев компания перевезла линию во Львовскую область, установила ее, научила новых сотрудников работать и начала работу. Сергей подчеркнул, что переезд - это не просто перевозка технологической линии, а изменение продуктовой концепции.

Если раньше компания преимущественно была нацелена на внутреннего потребителя, то сейчас подавляющее большинство продукции отправляется на экспорт.

Устойчивость персонала

После основания компании штат персонала насчитывал 120 человек. Позже предприятие начало развиваться и количество сотрудников увеличилось до 270 человек. Когда началась полномасштабная война некоторые сотрудники самостоятельно эвакуировались в безопасные регионы или за границу. Некоторым сотрудникам с переездом помогала компания.

После того, как одно предприятие было релоцировано, часть сотрудников переехали во Львовскую область, чтобы продолжить работу в компании, а часть персонала пришлось искать, заново обучать и трудоустраивать.

Как отмечает Сергей, несмотря на страх и войну, люди достойно справлялись со своими задачами. Ему казалось, что в некоторой степени наличие работы спасало людей, ведь это лучшая альтернатива нежели постоянно фокусироваться на новостях и быть в ужасе из-за них.

Как релокация предприятия в Самборскую общину изменила жизнь региона

По результатам 2022 года компания "Sem Ecopack" стала одним из крупнейших плательщиков налогов в районные и городской бюджеты Самборской общины. Компания смогла предоставить рабочие места людям, что немаловажно в такое сложное время для страны и украинцев. Также без работы не остались и подрядчики, которые изготавливали детали по заказу компании, которые необходимы были для монтажа оборудования на релоцированном предприятии.

“Мы дали мультипликационный эффект местному бизнесу”, - отмечает Сергей.

Несмотря на все трудности компания исключила использование форс-мажорных обстоятельств при сотрудничестве с партнерами. В свою очередь поставщики также выполняли свои обязательства несмотря на сложную ситуацию в стране.

Иностранные партнеры порой не верили, что компания продолжает работу под ракетными ударами, поэтому Сергею порой приходилось снимать видео рабочих процессов на производстве и отправлять за границу.

С начала полномасштабной войны на внутреннем рынке упал спрос на упаковку. Также пришлось пересмотреть стратегию развития компании и бюджет затрат. Однако компания имела возможность с оборотных денег платить налоги, зарплату и поддерживать работу предприятий. А с 2023 года удалось вернуть все запланированные проекты по развитию и начать расширение штата. При этом компания не стоит в стороне и поддерживает государство, громады, обеспечивает гуманитарной помощью жителей страны.

В компании продолжат разработку новых экологических продуктов, чтобы соответствовать запросам рынка. Ведь на глобальном уровне компании внедряют “зеленые” проекты, чтобы защитить экологию, как и "Sem Ecopack", который производит экологически чистую упаковку и инвестирует в проекты стабильного развития. В компании убеждены, что предприятиям нужно уже сейчас адаптировать производства внедряя экологически чистые продукты, чтобы соответствовать потребностям рынка.