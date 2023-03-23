Циркулем вимірювали відстань від заводу до позицій ворога: історія "Sem Ecopack" від початку великої війни в Україні

Компанія з виробництва екологічно чистої упаковки "Sem Ecopack" з початку повномасштабної війни ні на хвилину не зупиняла свої виробництва. Щоб зрозуміти, наскільки підприємство на Дніпропетровщині перебувало у безпеці від обстрілів, доводилося циркулем вимірювати відстань від заводу до позицій ворога. Компанія повністю виключила поняття “форс-мажор” у співпраці з партнерами, щоб забезпечити безперебійну роботу та фінансову стабільність. Наразі компанія продовжує підтримувати економіку країни, відновила всі проекти та має намір розвивати екологічно чисту продукцію. Delo.ua розповідає історію компанії "Sem Ecopack" під час великої війни.

Спочатку компанія займалася виготовленням класичної упаковки для яєць на потужностях Житомирського картонного комбінату. Але у 2017 році намітився тренд на екологічно чисту тару, що вказувало на те, що більшість звичної упаковки поступово піде з ринку. Так компанія "Sem Ecopack" почала виробляти екологічну упаковку, яка в майбутньому має замінити пластик.

“Ми шукали технологію, яка дозволить надавати матеріалу будь-які форми та параметри. Наприкінці 2017 року ми знайшли цікаве технологічне рішення у Франції. В результаті, ми купили французьку технологічну лінію, яка могла зробити потрібну форму з матеріалу, який ми застосовували для виробництва упаковки”, - каже генеральний директор компанії " Sem Ecopack" Сергій Рудковський.

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Після того, як компанія придбала технологічну лінію та привезла її в Україну, "Sem Ecopack" адаптували її під свої потреби та одразу почали будувати обладнання такого ж зразка з українських комплектуючих.

Розвінчання міфів

Деякі люди вважають, що яєчний лоток не переробляється. В компанії розповіли, що це міф, адже його можна здати на переробку із макулатурою. За словами Сергія, яєчний лоток після використання можна переробляти повторно багаторазово.

"Для нашої компанії яєчний лоток є сировиною. Єдина вимога до лотка - відсутність біологічних слідів. Проблема з переробкою виникає лише в тому випадку, якщо птахофабрики 10 разів використовують їх для транспортування яйця і на лотку утворитися надмірне біологічне забруднення, то такі лотки вже не приймають на переробку", - зазначив Сергій.

Ще один міф стосувався того, що екологічно чисте пакування не потрібне Україні. Однак у "Sem Ecopack" змогли донести бізнесу, який в результаті активніше почав використовувати саме екоупаковку. У тому числі, у компанії працювали з експортно-орієнтованими виробниками продуктів харчування, які вже мали певні стандарти еко-упаковки.

На внутрішньому ринку компанія налагодила співпрацю з виробниками фруктів, овочів та ягід. Як зазначає Сергій, екопакування дає можливість "підсвітити" свій продукт і правильно його експортувати. Адже для експортно-орієнтованих компаній така тара має бути обов'язковою.

На сьогоднішній день упаковку компанії "Sem Ecopack" можна побачити на ринках Польщі, Сербії, Чехії, Угорщини, Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Нідерландів. При цьому для ефективності компанії акцентують увагу на країнах, які територіально знаходяться ближче до України для зручності логістики.

Як у компанії готувалися до повномасштабної війни

За два тижні до вторгнення РФ в Україну в компанії розробили сценарій безпечної роботи, якого все керівництво та співробітники мали дотримуватися беззаперечно. За словами Сергія, це був сценарій “апокаліптичного сюжету”, якщо в Україні зовсім пропаде зв'язок, електрика, зупиниться банківська система та інше.

У рамках цього сценарію передбачалася низка заходів та дій. На той момент підрозділи компанії були розташовані у трьох містах України, і щоб підтримувати зв'язок у разі відключення мобільного зв'язку, у "Sem Ecopack" планували використовувати стаціонарні телефони, попередньо визначивши номери для зв'язку, у тому числі резервні. Було розподілено повноваження керівництва та співробітників.

Також у компанії обговорили умови за яких компанія продовжить роботу і незважаючи ні на що випускатиме упаковку для яєць, оскільки цей продукт вважається критично важливим.

"Апокаліпсису на щастя не сталося, завдяки героїзму військових та українців, але все одно було непросто", - наголосив Сергій Рудковський.

У результаті компанія не зупиняла роботу на жодний день. "Sem Ecopack", незважаючи на обстріли, робила упаковку, щоб закрити потребу ринку, тим самим зберігши робочі місця і продовжила сплачувати податки.

“Єдине, ми ухвалювали рішення про зупинку, коли почалися удари по мирній інфраструктурі восени. До того ми не зупинялися ні на день”, - зазначає генеральний директор "Sem Ecopack".

Також у компанії запустили гуманітарні ініціативи, виготовляли з металу протитанкові їжаки та буржуйки. З перших днів масштабного вторгнення партнери із різних країн запропонували гуманітарну допомогу, яку компанія доставляла в Україну.

Як визначалися підприємства, які треба було релокувати

У компанії розуміли, що ситуація в країні може погіршитись, тому паралельно розглядалося питання релокації підприємства у безпечніший регіон у Львівській області, щоб забезпечити подальше функціонування робочих процесів.

В результаті виробництво яєчного пакування керівництво компанії вирішили залишити на Дніпропетровщині, адже від нього залежали локальні птахофабрики.

“Це рішення було зважено. Ми взяли циркулі та вимірювали відстань від заводу до позицій ворога. Тобто вимірювали відстань, щоб зрозуміти, чи зможуть обстріли зі ствольної та реактивної артилерії дістати до нашого заводу. Таким чином, ми розрахували, що на той момент не було загрози для заводу, тому дане підприємство не релокували”, - поділився Сергій.

Щодо підприємств, які виготовляють упаковку для фруктів, ягід та овочів, то було ухвалено рішення релоцювати їх у Самбірський район Львівської області. Демонтаж обладнання почався відразу ж, тобто до того, як було продумано всю стратегію релокації. За словами Сергія, релокація є досить складним процесом, проте компанія отримала повну підтримку та допомогу з боку держави та місцевої влади Львівської області.

Ми заповнили анкету для релокації на сайті Мінекономіки. На 99% бралося до уваги те, що ми вказували в анкеті. З нами швидко зв'язалися відповідальні люди, потім дуже швидко надали вагони, куди ми завантажили демонтоване обладнання. Це була колосальна допомога та злагоджена робота. Також я пам'ятаю, що було ухвалено рішення про прискорені процедури підключення підприємства до електромережі вже на релокованому місці”, - каже генеральний директор компанії.

За шість місяців компанія перевезла лінію до Львівської області, встановила її, навчила нових співробітників працювати та розпочала роботу. Сергій наголосив, що переїзд – це не просто перевезення технологічної лінії, а зміна продуктової концепції.

Якщо раніше компанія здебільшого була націлена на внутрішнього споживача, то зараз переважна більшість продукції вирушає на експорт.

Стійкість персоналу

Після заснування компанії штат персоналу налічував 120 осіб. Пізніше підприємство почало розвиватись і кількість співробітників збільшилася до 270 осіб. Коли почалася повномасштабна війна, деякі співробітники самостійно евакуювалися в безпечні регіони або за кордон. Деяким співробітникам із переїздом допомагала компанія.

Після того, як одне підприємство було релоковане, частина співробітників переїхала до Львівської області, щоб продовжити роботу в компанії, а частину персоналу довелося шукати, заново навчати та працевлаштовувати.

Як зазначає Сергій, незважаючи на страх та війну, люди гідно справлялися зі своїми завданнями. Йому здавалося, що певною мірою наявність роботи рятувала людей, адже це найкраща альтернатива, ніж постійно фокусуватися на новинах і бути в жаху через них.

Як релокація підприємства до Самбірської громади змінила життя регіону

За результатами 2022 року компанія "Sem Ecopack" стала одним із найбільших платників податків до районних та міських бюджетів Самбірської громади. Компанія змогла надати робочі місця людям, що важливо у такий складний час для країни та українців. Також без роботи не залишилися і підрядники, які виготовляли деталі на замовлення компанії, необхідні для монтажу обладнання на релокованому підприємстві.

"Ми дали мультиплікаційний ефект місцевому бізнесу", - зазначає Сергій.

Незважаючи на всі труднощі, компанія виключила використання форс-мажорних обставин при співпраці з партнерами. У свою чергу постачальники також виконували свої зобов'язання, незважаючи на складну ситуацію в країні.

Іноземні партнери часом не вірили, що компанія продовжує роботу під ракетними ударами, тому Сергію часом доводилося знімати відео робочих процесів на виробництві та відправляти за кордон.

З початку повномасштабної війни на внутрішньому ринку впав попит на пакування. Також довелося переглянути стратегію розвитку компанії та бюджет витрат. Проте компанія мала можливість із оборотних грошей платити податки, зарплату та підтримувати роботу підприємств. А з 2023 року вдалося повернути усі заплановані проекти з розвитку та розпочати розширення штату. При цьому компанія не стоїть осторонь та підтримує державу, громади, забезпечує гуманітарною допомогою мешканців країни.

У компанії продовжать розробку нових екологічних продуктів, щоб відповідати запитам ринку. Адже на глобальному рівні компанії впроваджують "зелені" проекти, щоб захистити екологію, як і "Sem Ecopack", який виготовляє екологічно чисту упаковку та інвестує у проекти стабільного розвитку. У компанії переконані, що підприємствам потрібно вже зараз адаптувати виробництва, впроваджуючи екологічно чисті продукти, щоб відповідати потребам ринку.