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Delo.ua второй год подряд возглавило рейтинг самых популярных бизнес-СМИ Украины
В течение 2022 года сайт Delo.ua посетили 72 млн пользователей - это рекордный показатель среди всех украинских СМИ, пишущих о бизнесе. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный контент-маркетинговой платформой PRNEWS.IO.
Создатели рейтинга отмечают, что в Украине есть сотни платформ, которые публикуют новости об экономике, анализируют рынки, пишут о главных событиях и проблемах бизнеса. Однако, как отмечается в релизе, Delo.ua создает качественную аналитику для малого и среднего бизнеса, поэтому портал возглавил рейтинг самых популярных бизнес-СМИ.
Именно к такому выводу пришла команда контент-маркетинговой платформы, у которой есть собственный каталог онлайн-медиа с более чем 100 тысячами изданий со всего мира. Для создания рейтинга самых популярных бизнес-СМИ Украины дополнительно использовались данные сервиса SimilarWeb. Главным критерием стало количество просмотров страниц.
Отметим, что за военный 2022 год Delo.ua не только сохранило лидерство в рейтинге самых посещаемых бизнес-СМИ Украины, но и смогло вдвое нарастить показатель посещаемости сайта. Ведь за 2021 год читатели посетили разделы сайта Delo.ua 37 миллионов раз, тогда как за 2022 год — 72 млн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Второе место в рейтинге занимает издание NV Бизнес с более чем 64 млн посещений, третье - Лига.Бизнес (более 30 млн раз), четвертое - Forbes.ua (24 млн просмотров).