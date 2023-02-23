Delo.ua второй год подряд возглавило рейтинг самых популярных бизнес-СМИ Украины

В течение 2022 года сайт Delo.ua посетили 72 млн пользователей - это рекордный показатель среди всех украинских СМИ, пишущих о бизнесе. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный контент-маркетинговой платформой PRNEWS.IO.

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Создатели рейтинга отмечают, что в Украине есть сотни платформ, которые публикуют новости об экономике, анализируют рынки, пишут о главных событиях и проблемах бизнеса. Однако, как отмечается в релизе, Delo.ua создает качественную аналитику для малого и среднего бизнеса, поэтому портал возглавил рейтинг самых популярных бизнес-СМИ.

Именно к такому выводу пришла команда контент-маркетинговой платформы, у которой есть собственный каталог онлайн-медиа с более чем 100 тысячами изданий со всего мира. Для создания рейтинга самых популярных бизнес-СМИ Украины дополнительно использовались данные сервиса SimilarWeb. Главным критерием стало количество просмотров страниц.

"За прошлый год, несмотря на все трудности, мы сумели сохранить профессиональные кадры - журналистов и новостных работников. Это - главная причина успеха. С первых дней войны и по сей день мы не сбавляем темпы, а наоборот, наращиваем. Делаем все, чтобы писать больше, лучше, охватывать большее количество тем. На 2023 год ставим перед собой амбициозные планы в разы увеличить аудиторию и количество контента, для чего привлекаем новых авторов в свою команду. Юрий Гусев Главный редактор Delo.ua

Отметим, что за военный 2022 год Delo.ua не только сохранило лидерство в рейтинге самых посещаемых бизнес-СМИ Украины, но и смогло вдвое нарастить показатель посещаемости сайта. Ведь за 2021 год читатели посетили разделы сайта Delo.ua 37 миллионов раз, тогда как за 2022 год — 72 млн.

Достичь такого результата нам в первую очередь помогла синергия процесса создания и дистрибуции контента. Журналисты и редакторы получают качественную и количественную аналитику интереса нашей аудитории к темам, что позволяет в полной мере удовлетворять информационные ожидания украинского бизнес-сообщества. А команда Digital-направления организует своевременное распространение контента, обеспечивая максимальный тематический охват в медийном пространстве. Александр Климашевский Digital-директор бизнес/медиа бюро ekonomika+

Второе место в рейтинге занимает издание NV Бизнес с более чем 64 млн посещений, третье - Лига.Бизнес (более 30 млн раз), четвертое - Forbes.ua (24 млн просмотров).