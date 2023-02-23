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Delo.ua другий рік поспіль очолює рейтинг найпопулярніших бізнес-ЗМІ України
Протягом 2022 року сайт Delo.ua відвідали 72 млн користувачів — це рекордний показник з-поміж всіх українських ЗМІ, що пишуть про бізнес. Про це свідчить рейтинг, складений контент-маркетинговою платформою PRNEWS.IO.
Творці рейтингу зазначають, що в Україні існують сотні платформ, які публікують новини про економіку, аналізують ринки, пишуть про головні події та проблеми бізнесу. Однак, як зазначається в релізі, Delo.ua створює якісну аналітику для малого та середнього бізнесу, тому портал очолив рейтинг найпопулярніших бізнес-ЗМІ України.
Саме до такого висновку дійшла команда контент-маркетингової платформи, яка має власний каталог онлайн-медіа з понад 100 тисячами видань зі всього світу. Для створення рейтингу найпопулярніших бізнес-ЗМІ України додатково використовувалися дані сервісу SimilarWeb. Головним критерієм стала кількість переглядів сторінок.
Зауважимо, що за воєнний 2022 рік Delo.ua не тільки зберегло лідерство в рейтингу найбільш відвідуваних бізнес-ЗМІ України, але й змогло вдвічі наростити показник відвідуваності сайту. Адже, за 2021 рік читачі відвідали розділи сайту Delo.ua 37 мільйонів разів, тоді як за 2022 рік — 72 млн.Підписуйтеся на наш YouTube канал