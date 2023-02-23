Delo.ua другий рік поспіль очолює рейтинг найпопулярніших бізнес-ЗМІ України

Протягом 2022 року сайт Delo.ua відвідали 72 млн користувачів — це рекордний показник з-поміж всіх українських ЗМІ, що пишуть про бізнес. Про це свідчить рейтинг, складений контент-маркетинговою платформою PRNEWS.IO.

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Творці рейтингу зазначають, що в Україні існують сотні платформ, які публікують новини про економіку, аналізують ринки, пишуть про головні події та проблеми бізнесу. Однак, як зазначається в релізі, Delo.ua створює якісну аналітику для малого та середнього бізнесу, тому портал очолив рейтинг найпопулярніших бізнес-ЗМІ України .

Саме до такого висновку дійшла команда контент-маркетингової платформи, яка має власний каталог онлайн-медіа з понад 100 тисячами видань зі всього світу. Для створення рейтингу найпопулярніших бізнес-ЗМІ України додатково використовувалися дані сервісу SimilarWeb. Головним критерієм стала кількість переглядів сторінок.

"За минулий рік, не зважаючи на всі труднощі, ми зуміли зберегти професійні кадри - журналістів та новинарів. Це - головна причина успіху. З перших днів війни й по сьогодні ми не збавляємо темпи, навпаки, нарощуємо. Робимо все, щоб писати більше, краще, охоплювати більшу кількість тем. На 2023 рік ставимо перед собою амбітні плани в рази збільшити аудиторію та кількість контенту, задля чого залучаємо нових авторів у свою команду. Тож, без сумніву, ми і надалі залишимося цікавими для аудиторії та відчутними для конкурентів". Юрій Гусєв Головний редактор Delo.ua

Зауважимо, що за воєнний 2022 рік Delo.ua не тільки зберегло лідерство в рейтингу найбільш відвідуваних бізнес-ЗМІ України, але й змогло вдвічі наростити показник відвідуваності сайту. Адже, за 2021 рік читачі відвідали розділи сайту Delo.ua 37 мільйонів разів, тоді як за 2022 рік — 72 млн.

Досягнути такого результату нам в першу чергу допомогла синергія процесу створення та дистрибуції контенту. Журналісти та редактори отримують якісну і кількісну аналітику інтересу нашої аудиторії до тем, що дозволяє в повній мірі задовольняти інформаційні очікування української бізнес-спільноти. А команда Digital-напрямку організовує вчасне розповсюдження контенту, забезпечуючи максимальне тематичне охоплення у медійному просторі Олександр Клімашевський Digital-директор бізнес/медіа бюро еkonomika+