Депутаты предлагают ввести внеплановые проверки мобинга на работе

Группа народных депутатов зарегистрировала проект закона № 11044 о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза по вопросам совершения мобинга (травли) на работе.

Законопроект размещен на сайте Верховной Рады.

Внесенные изменения предполагают, что во время военного положения уполномочены органы исполнительной власти, отвечающие за контроль за соблюдением трудового законодательства, и их региональные отделения имеют право инициировать внеплановые инспекции работодателей по жалобам работников или профсоюзов.

Это касается всех юридических лиц, независимо от формы собственности и сферы деятельности, а также частных предпринимателей, использующих наемный труд.

Отметим, что среди инициаторов законопроекта есть Третьякова Галина, которая занимает должность председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, то есть профильного комитета, занимающегося данным вопросом.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект предлагается предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, ответственному за государственную политику в сфере трудового законодательства, и его региональным подразделениям инициировать внеплановые инспекции соблюдения норм трудового права по представлению от работников или профсоюзов во время военного положения.

Это касается всех юридических лиц, без исключения в зависимости от типа собственности или сферы деятельности, а также индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемный труд.

Предполагается, что такие меры будут направлены на обеспечение соблюдения законодательных норм труда, выявление фактов неофициального трудоустройства, противодействие мобингу и проверку законности увольнений.

Сообщается, что в течение прошлого года в Государственную службу по труду и территориальным органам поступило 553 обращения по признакам мобинга.

"В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) в ходе правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

В Украине установили штрафы за мобинг

1 декабря 2022 года Верховная Рада установила административную ответственность за совершение мобинга (травли) на работе. За соответствующий законопроект №5749 во втором чтении и в общей сложности проголосовало 290 депутатов.

Документ предусматривает наложение на граждан штрафа за травлю в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1,7 тысячи гривен) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Для физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц предусмотрен штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов (от 1,7 до 3,4 тысячи гривен) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Добавим, что в литературе мобинг определяется как психологический террор, преимущественно групповой, травля в отношении кого-либо из работников со стороны его коллег, подчиненных или руководства, включающих в себя постоянные негативные высказывания в адрес работника, его социальную изоляцию внутри организации, распространение о работнике заведомо ложной информации.

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