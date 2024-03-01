Депутати пропонують ввести позапланові перевірки мобінгу на роботі

Група народних депутатів зареєструвала проект закону № 11044 про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу (цькування) на роботі.

Законопроєкт розміщений на сайті Верховної Ради.

Внесені зміни передбачають, що під час воєнного стану уповноважені органи виконавчої влади, які відповідають за контроль за дотриманням трудового законодавства, та їх регіональні відділення мають право ініціювати позапланові інспекції роботодавців за скаргами працівників або профспілок.

Це стосується усіх юридичних осіб, незалежно від форми власності та сфери діяльності, а також приватних підприємців, які використовують найману працю.

Зазначимо, що серед ініціаторів законопроєкту є Третьякова Галина, яка обіймає посаду голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, тобто профільного комітету, який займається даним питанням.

Згідно з текстом пояснювальної записки, законопроєктом пропонується надати повноваження центральному органу виконавчої влади, відповідальному за державну політику в сфері трудового законодавства, та його регіональним підрозділам ініціювати позапланові інспекції дотримання норм трудового права за поданням від працівників чи профспілок під час воєнного стану.

Це стосується усіх юридичних осіб, без винятку залежно від типу власності чи сфери діяльності, а також індивідуальних підприємців, які залучають найману працю.

Передбачається, що такі заходи будуть спрямовані на забезпечення дотримання законодавчих норм праці, виявлення фактів неофіційного працевлаштування, протидію мобінгу та перевірку законності звільнень.

Повідомляється, шо протягом минулого року до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу.

"У зв'язку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

В Україні встановили штрафи за мобінг

1 грудня 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. За відповідний законопроект №5749 в другому читанні та в цілому проголосувало 290 депутатів.

Документ передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тисячі гривень) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1,7 до 3,4 тисячі гривень) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Додамо, що в літературі мобінг визначається як психологічний терор, переважно груповий, цькування щодо будь-кого з працівників з боку його колег, підлеглих або керівництва, що включають в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації.

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