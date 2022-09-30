"Для людей сегодня особенно важно чувствовать принадлежность к коллективу, подчеркнуть ее любым возможным способом", - Инна Печерица, EVA

В сентябре компания EVA отметила свой юбилей – 20 лет. За это время она пережила несколько кризисов. Однако даже сложные и турбулентные времена не помешали развитию. Так, компания стала одной из крупнейших торговых сетей, занимающихся оффлайн-и онлайн-торговлей товарами для красоты и здоровья, где работает более 13 тысяч человек. С какими вызовами пришлось столкнуться бизнесу с начала полномасштабной войны в Украине, как EVA помогает сотрудникам и защитникам страны, рассказала HRD EVA Инна Печерица.

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В сети EVA работает около 13 тысяч человек. Расскажите, как в первые дни полномасштабной войны вам удалось сплотить, успокоить, чем помочь такому количеству персонала? Можете привести пример, с какими проблемами к вам обращались сотрудники и как их удалось решить?

– Нам до последнего не хотелось верить в возможность полномасштабной войны в Украине. Пожалуй, это такой защитный механизм, когда надеешься, что худшее в твоей жизни не произойдет. Однако мы, по возможности, готовились к любым вариантам событий.

В частности, заранее создали так называемое сценарное планирование: что нужно делать в случае, когда не будет света, связи или горючего. Поэтому магазины, как мы считали, были более или менее готовы к разным ситуациям и имели запасные варианты на случай форс-мажора. Но, конечно, мы не могли предвидеть и даже представить ситуацию во всей полноте ее ужаса. Поэтому первые недели полномасштабного вторжения были особенно трудным периодом. Мы видели, насколько людям сложно определиться уезжать или оставаться, как защититься от опасностей. Понимали, что для них очень важно сохранить работу, обеспечить себя и своих близких. Львиная доля запросов касалась именно этого.

Команда руководителей: топ-менеджеры, региональные директора, супервайзеры, управляющие – все вместе приняли решение о продолжении работы повсюду, где это хоть как-то возможно, чтобы снабжать население товарами первой необходимости и чтобы наши работники не остались без поддержки. Мы быстро донесли до персонала и клиентов, что EVA будет работать. Таким образом, дали людям определенное чувство стабильности, снизили градус волнения.

В первые недели войны в компании была создана служба психологической поддержки для работников. Многие наши бизнес-тренеры имеют образование психологов, благодаря чему могут дать профессиональные советы, рассказать о практиках, позволяющих поддержать и успокоить себя и окружающих. С сотрудниками, нуждающимися в такой помощи, провели серию групповых и индивидуальных встреч. Также для них была организована специальная горячая линия, куда можно было позвонить, чтобы поделиться своими переживаниями, получить совет.

Кроме того, мы подготовили и распространили через внутренние каналы ряд роликов о первой психологической и медицинской помощи, в случае если кому-то станет плохо, случится паническая атака или человек, например, будет ранен. Юридический департамент обеспечил поддержку коллег в рамках своих компетенций, оказывая помощь в оформлении документов. Например, потерявшим жилье сотрудникам, чтобы они смогли в дальнейшем получить компенсацию от государства.

В середине февраля, как раз перед наступлением России, ваша компания застраховала 5 тысяч сотрудников. За время войны вы еще страховали персонал?

- Страхование персонала от несчастных случаев не связано с предчувствием войны. Это был отдельный проект, который мы готовили заранее. То, что его реализация началась накануне вторжения, является совпадением. Планировалось, что мы будем страховать работников и дальше. Но мы понимаем, что при нынешних форс-мажорных условиях могут складываться разные обстоятельства, в силу которых страховая компания не способна будет предоставить весь спектр услуг или выполнить обязательства в полном объеме. Потому пока поставили сотрудничество на паузу.

Средства, выделенные на этот проект, EVA направила в фонд помощи пострадавшим сотрудникам. В критических ситуациях компания напрямую включается и выделяет помощь работникам. Сейчас для нас это – точно более оперативный и надежный вариант, чем сотрудничество с любой страховой.

Магазины EVA находятся в разных регионах страны. Когда российские оккупанты вторглись в Украину, вам приходилось эвакуировать сотрудников из опасных зон? Делали ли вы релокацию офиса?

- Мы не проводили системную релокацию сотрудников, но создали максимум возможностей, чтобы люди сами могли принять решение, куда и когда выезжать, если они нуждаются в этом.

Применительно к офису было несколько проще. Во-первых, он находится в Днепре, где сохраняется относительно стабильная ситуация. Во-вторых, еще со времен пандемии COVID-19 члены команды, работа которых не требует обязательного пребывания в офисе, могут по договоренности с руководителями выполнять свои обязанности удаленно. Многие после 24 февраля пользуются такой возможностью, продолжая работу из других городов, регионов или даже стран.

Офис EVA "РУШ"

Из-за сложной ситуации в Киевской области долго не мог функционировать склад компании в Броварах. Сотрудников, которые пожелали, мы на этот период переместили для работы на распределительный центр во Львове. Там для них оборудовали места временного проживания – что-то вроде хостела.

Что касается магазинов, было много волнений и запросов именно со стороны выезжавших с временно оккупированных территорий сотрудников. Всех, кто остался в Украине и пожелал продолжить работу в EVA, мы смогли устроить в торговые точки в новых местах пребывания. Для этого создали в корпоративном чат-боте EVAfamily специальную опцию, позволяющую работнику сообщить об изменении локации и запросить работу. С ее помощью мы устроили на новых местах около 500 сотрудников из восточного и южного регионов.

Конечно, не всем компания смогла обеспечить аналогичные должности, но заработную плату в любом случае мы оставляли неизменной – такой, какую человек имел до своего вынужденного перемещения. Несмотря на то, что ситуация была сложной и, собственно, таковой остается сегодня, у нас нет никаких невыполненных обязательств по зарплате перед своими сотрудниками.

Поделитесь опытом, как вам удавалось организовать работу торговых точек, которые не были в оккупации, но могли быть под обстрелом. Как действовал персонал для обеспечения безопасного пребывания в магазине?

- Прежде всего, нужно объяснить, что мы, хоть и приняли решение работать при любой возможности, все же не требовали от сотрудников открывать магазин, если ситуация в городе была критической, несла высокую угрозу персоналу и клиентам.

С самого начала полномасштабной войны мы распространили инструкцию, где объяснили, что по сигналу тревоги магазин должен прекратить работу, а все, кто в нем находятся, должны направляться к ближайшему укрытию или месту, которое отвечает требованиям безопасности, в частности правилу двух стен и т.д. Предварительно с представителями технической службы мы проработали варианты нахождения таких мест. Кроме того, мы укрепили витрины магазинов OSB-плитами для большей безопасности клиентов и персонала.

В компании решили укрепить витрины магазинов OSB-плитами

Известно, что некоторые ваши сотрудники сейчас защищают Украину. Сколько их и как поддерживает компания?

– Таких сотрудников около 300. При этом они остаются частью большой семьи EVA. Компания как работодатель выполняет свои обязательства перед ними. Кроме того, мы помогали им с обмундированием, в частности, приобрели около 100 бронежилетов для тех, кто их не имел. Их команды поддерживают связь с ними, общаются по возможности. Когда от наших коллег поступают какие-то запросы, мы рассматриваем их в первую очередь и стараемся удовлетворить в кратчайшие сроки.

Расскажите об инициативах компании, созданных для помощи украинцам и военным.

- Первое, что сделала компания после полномасштабного вторжения – перечислила 2,5 млн грн в поддержку ВСУ в фонд "Повернись живим". А за более чем полгода войны мы уже успели передать военным и бронежилеты, и несколько квадрокоптеров. Отдавали талоны на горючее, когда с ним было сложно.

В департаментах сразу после 24 февраля начали собираться инициативные группы, которые своими силами закрывали разные нужды военных. Ребята становились в очереди на донорство крови, собирали вещи и продукты для переселенцев, готовили и возили пищу на блокпосты, участвовали в построении защитных сооружений, приютили животных, чьи хозяева экстренно уехали и не смогли взять с собой любимцев. В ресторане для сотрудников центрального офиса начали готовить комплексные обеды для военнослужащих, которые восстанавливаются после ранений в больнице. О таких банальных вещах, как донаты на разные собрания, я уже даже не говорю.

EVA помогает защитникам Украины

Где-то с 25 февраля в компанию начали поступать десятки запросов на помощь. Обращались военные, тероборона волонтеры, шелтеры для переселенцев, общественные и благотворительные организации, больницы, роддома. Люди приходили в магазины, звонили по телефону на горячую линию, писали на все электронные почты, которые могли найти, обращались через знакомых.

Чтобы прорабатывать эти просьбы в офисе буквально за день организовали оперативный штаб из более чем 50 сотрудников. Однако, поскольку он оказывает помощь из ассортимента сети, большая часть его работы лежит на магазинах. Ведь физически именно сотрудники розницы собирают и передают необходимые товары. Несмотря на то, что это значительная нагрузка в придачу к основной работе, персонал магазинов не только не жалуется, но и иногда подгоняет офис, чтобы как можно быстрее обрабатывали поступившие через них запросы. Есть даже истории, и их немало, когда в городе громко, магазин закрыт из-за обстрелов или потому что света нет, а управляющая пришла по собственной инициативе, несмотря на все риски, потому что надо же собрать и передать шампуни, зубные пасты и салфетки. Вот столь сильное у человека желание помочь.

EVA помогает защитникам Украины

В мае мы запустили в магазинах еще два проекта. Установили "Корзины помощи", куда клиенты могут складывать необходимые товары для ВСУ, ТРО и больниц, и ввели возможность перечислять на кассах средства в фонд "Повернись живим" - этот проект назвали "Поддержи защитников". Основными благотворителями здесь, по сути, являются клиенты, но, опять же, инициатива торгового персонала играет большую роль. К примеру, мы издаем инструкцию – выделить в зале специальную корзину и распечатать плакат на черно-белом принтере в магазине. Потом получаем фотоотчет, а там корзины оформлены флагами, кто-то распечатал плакаты в цвете, внутри – товары, которые уже положили сами сотрудники, чтобы подать пример клиентам. В таких деталях видно, что люди не просто выполнили распоряжение, а действительно прониклись этими проектами, сами постарались, чтобы они были более заметны для посетителей и принесли лучший результат.

Защитники, получившие помощь от EVA

Кроме собственных проектов, EVA активно поддерживает инициативу Руслана Шостака "Детство без войны", направленную на эвакуацию детей из интернатов и детских домов семейного типа в Турцию в целях их безопасности. Мы ввели для клиентов и сотрудников, пользующихся нашими картами лояльности "EVA МОЗАИКА", возможность переводить в пользу подопечных программы накопленные бонусы. Чтобы погрузить работников в ход проекта, донести его важность, мы определили среди коллег драйвера, который на внутреннем портале регулярно рассказывает о том, чем занимаются, как живут и учатся эвакуированные дети. Вообще делится всем, что происходит в рамках "Детства без войны". Кстати, недавно мы провели сбор книг для детей среди клиентов и сотрудников. Люди из магазинов и офис откликнулись очень активно. Теперь собранные книги поедут в Турцию, чтобы мальчики и девочки могли проводить свободное время с пользой.

Эвакуированные дети в Турцию

Конечно, я радуюсь, понимая, как много полезного мы делаем. Но для меня как для HRD не менее важно и то, что в подходе сотрудников ко всем вышеназванным проектам проявляются именно те черты, которые мы в EVA ценим и лелеем: человечность, отзывчивость, ответственность, желание улучшать все, к чему ты причастен.

Какие HR-проекты из-за войны пришлось отменить, а какие до сих пор действуют? Наверное, полномасштабная война привела к тому, что нужно создавать эти проекты, исходя из нынешних реалий. Расскажите, какие новые проекты удалось запустить за время полномасштабной войны?

- После начала полномасштабной войны большинство проектов, не являющихся критическими для бизнеса, стали на паузу. Через четыре месяца, когда ситуация в компании более или менее стабилизировалась, мы провели своеобразную ревизию: проанализировали статус проектов, их направление, актуальность и значимость в текущей ситуации. Что-то восстановили, что-то отсрочили. В частности, почти в полном объеме восстановили корпоративное обучение для персонала, которое проводит наш внутренний учебный центр.

Еще один HR-проект, уже готовый к старту, но сейчас на паузе – автоматизированная программа "Развитие управленческих компетенций". Как не сложно понять из названия, она направлена на оценку и развитие необходимых качеств у сотрудников, занимающих руководящие должности в компании – от начальника отдела до топ-менеджера. Это комплексная система, рассчитанная на год, которая предусматривает целую серию учебных курсов, именно поэтому мы решили отложить ее на начало 2023-го.

Стоит сказать, что в определенный момент мы также ощутили острую потребность сотрудников просто получить немного позитива в сложное время, желание людей отвлечься от удручающих новостей, иметь что-то такое, что хоть ненадолго возвращало бы в атмосферу мирной довоенной жизни. Поэтому реализовали ряд проектов, направленных именно на это. К примеру, открыли зону рекреации для отдыха сотрудников офиса, запустили магазин корпоративного мерча EVAShop, где наши работники могут приобрести разные брендированные вещи.

Для людей сегодня особенно важно чувствовать принадлежность к коллективу, подчеркнуть ее любым возможным способом. В том числе через наличие вещей с фирменной айдентикой. Поэтому они пользуются большим спросом. К примеру, ко Дню Независимости мы запустили конкурс дизайна значка, который должен был сочетать логотип EVA и украинскую символику. По эскизу победителя был создан лимитированный тираж, и он очень быстро разошелся.

Наша цель сегодня – добавить в жизнь людей светлых эмоций, поэтому проекты и активности такого направления очень важны, ведь они являются подтверждением, что жизнь продолжается и в ней все еще есть место для маленьких радостей.

Сколько потребовалось времени для реализации проекта EVAshop ? В чем заключалась сложность и какие уже есть результаты?

- EVAshop вообще планировался как часть большой геймифицированной программы мотивации "EVA мания", которая уже много лет работает в розничной сети. Согласно ее условиям, работники за выполнение KPIs, успехи в обучении, участие в многочисленных корпоративных программах и проектах получают виртуальную валюту "евочки", а по итогам года – множество подарков, в том числе поездки на отдых за границу. Сотрудники офиса давно просили HR-департамент реализовать что-либо подобное и для них.

Сложность заключалась в том, что работа во всех магазинах сети одинакова, так что сравнивать результаты и составлять рейтинги относительно легко. Офисная же работа более разнообразна, и наработать нужный пул критериев оценки гораздо сложнее. Тем не менее, в начале этого года мы собирались масштабировать "EVA манию" и на офис - вознаграждать "евочками" за участие в различных корпоративных мероприятиях, направленных на продвижение ценностей компании. Их программа была расписана на год.

Каждое мероприятие имело свою "стоимость", а собранную виртуальную валюту можно было бы использовать для приобретения брендированных товаров в EVAshop. Пока этот план мы не совсем реализовали, поскольку с войной была приостановлена большая часть активностей, где работники могли зарабатывать виртуальную валюту. Но в дальнейшем мы собираемся воплотить его в жизнь и полноценно интегрировать EVAshop в корпоративную мотивационную программу.

Страница магазина EVAshop

Хочется затронуть тему юбилея компании. 20 лет это немало, и за это время компания пережила несколько кризисов. Теперь руководство и сотрудники столкнулись с новым тяжелым испытанием. Расскажите, как вы поддерживаете команду с первых дней войны? Может быть, к юбилею вы для них подготовили что-то особенное?

- 20 лет это – значительная дата для компании и всех, кто является ее частью. За это время мы многое прошли вместе как команда. Со всей страной преодолели ряд кризисов и вызовов. Нам есть, что вспомнить и чем гордиться, есть кого поблагодарить за успехи, в частности это, конечно и наши сотрудники, потому что именно они создают компанию такой, какой она есть. Поэтому к юбилею мы готовились очень тщательно. Планировали провести большое праздничное мероприятие с участием звезд и известных ведущих. Это должно было стать настоящим событием в жизни наших работников. Но война разрушила планы, ведь празднование и нынешняя ситуация совершенно несовместимы. Поэтому компания решила пойти другим путем.

Вместо привычного празднования мы запустили социальную кампанию #Дякую, цель которой выразить искреннюю благодарность всем, кто создал наше сегодня и делает возможным наше завтра.

Она направлена как на внешнюю аудиторию, так и работников. Внутренняя коммуникация построена на благодарностях командам и отдельным сотрудникам. Мы собрали от каждого региона и каждого департамента видео с их историями, связанными не только с определенными этапами развития компании, но и с конкретными людьми. Многие работники с радостью приняли в этом участие, поделились своими рассказами. Каждого сотрудника, работающего в компании длительное время, отметили.

Также мы сделали капсулу времени, куда каждый желающий смог поместить свое видение компании через 5 лет. Ее мы передали исполнительному директору на хранение, чтобы на следующий юбилей открыть и узнать, какие ожидания и пожелания реализовались.

Капсула времени для пожеланий

Помимо прочего каждый магазин и сотрудники офиса получили от компании большие торты, ведь какой день рождения можно представить без этого обязательного атрибута. В целом, даже несмотря на отсутствие грандиозной программы, которую мы планировали до войны, все получилось очень эмоционально. Это настоящий всплеск позитива и моральная поддержка, которая сейчас всем нам очень нужна для того, чтобы держаться и двигаться вперед.

Торт по случаю дня рождения компании

Хотелось бы узнать несколько историй людей, работающих в EVA более 10 лет? Можете ли выделить какие-нибудь истории о них?

– Наша компания всегда держала в фокусе именно развитие людей, их компетенций, профессиональных знаний, их карьеры. Поэтому у нас очень много блестящих историй успеха, когда человек приходил в компанию на должность продавца, а впоследствии становился администратором, управляющим, супервайзером. Даже есть региональные директора, прошедшие этот путь. В офисе тоже. К примеру, нынешний заместитель IT-директора в начале своей карьеры был инженером-программистом. Девушка, работавшая техническим помощником коммерческого департамента, теперь – бренд-менеджер одного из крупнейших направлений СТМ (собственная торговая марка).

На самом деле, здесь мне сложно выделить какие-то отдельные истории, потому что почти 300 сотрудников работают в компании уже более 10 лет. У каждого свой путь, который заслуживает внимания. Чья-то карьера развивается горизонтально, кто-то сменяет должности. Но самое главное, что эти люди стремятся оставаться частью семьи EVA и вносят свой вклад в построение компании в течение долгих лет. За это мы всем им невероятно благодарны.

Можете ли тезисно описать, какая ваша команда была на стадии развития компании и какой она стала сейчас? Какими ключевыми компетенциями должен обладать HRD для создания большой и сильной команды?

– Самое главное, что я могу уверенно сказать о команде EVA – это то, что на всех этапах развития она отвечала требованиям времени, имела достаточно развитые компетенции для решения актуальных вопросов и преодоления вызовов. Именно это позволило компании занять лидерские позиции, и именно поэтому мы их уверенно держим.

Конечно, как компания развивается и растет, так развивается и растет во всех смыслах и наша команда. Для меня как HRD наибольшей радостью является то, что ценности EVA: клиентоориентированность, эффективность, профессионализм, динамика и ответственность – те понятия, которые мы все время декларируем, по которым мы живем и создаем HR-политику, действительно присущи нашей команде органично. Сегодня, равно как в мирное время, они находят отклик в каждом сотруднике. То есть, это не просто формулировки, которые где-то там записаны и существуют отдельно от всего, что происходит в компании.

Ну а по ключевым компетенциям HR, я всегда повторяю одно и то же: кроме профессиональных знаний, для нас важно любить людей и стремиться каждый день улучшать то, на что мы можем влиять.