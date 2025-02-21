Дональд Трамп и его секреты богатства: на чем зарабатывал 47 президент США

Американский журнал Forbes оценил состояние новоизбранного президента США Дональда Трампа на конец 2024 года в 6,3 миллиарда долларов. На чем зарабатывал и терял предприимчивый бизнесмен на протяжении своей карьеры и в чем главные секреты его финансового успеха, ― читайте в обзоре Delo.ua.

Родиться в " правильной " семье

На чем зарабатывал Дональд Трамп

На чем терял Дональд Трамп

Чем владеет 47 - й президент США и сколько это стоит

Родиться в " правильной " семье

Едва ли не главным "секретом" финансового успеха Дональда Трампа стало его происхождение – он родился в зажиточной семье строительного магната Фреда Трампа. Отец будущего 45-го и 47-го президента США строил социальное жилье в Нью-Йорке, который динамично рос и развивался. Из-за того, что муниципальные власти финансировали строительство, владелец строительной компании хорошо зарабатывал на государственных заказах. Компания строила, продавала и сдавала в аренду построенное жилье. Со временем компания Трампов вошла в условный клуб топ-25 главных застройщиков Нью- Йорка.

Во время "большой депрессии" в США Фред Трамп занялся ипотечным бизнесом, скупая проблемные земельные участки и недвижимость в Нью-Йорке. В 1940-х годах отец будущего президента уже зарабатывал миллионы долларов и попал в список Forbes самых богатых американцев.

Еще во время учебы в университете Дональд Трамп получил от отца кредит в размере (по разным источникам) то ли один, то ли два миллиона долларов, что в 60-х годах прошлого века равнялось нынешним 9-18 миллионам долларов. За эти средства он скупал старые дома в Филадельфии, ремонтировал их и перепродавал.

А через три года после выпуска из университета 25-летний Дональд Трамп возглавляет семейную компанию. Отец отдает сыну для застройки земельные участки в районе Манхеттен, а сам работает над проектами в Бронксе, Бруклине, Квинсе и других районах Нью- Йорка.

Отец и сын Трампы на собственном строительстве. Источник: YouTube

Исследователи бизнес-пути Дональда Трампа утверждают, что он имел большие успехи в застройке Манхеттена, но эти успехи были бы невозможны без денег и связей отца. А со временем Дональд унаследовал строительную империю и часть денежных активов отца, состояние которого в размере сотен миллионов долларов было равномерно распределено среди всех наследников. Все это, безусловно, было крепкой основой и мощным трамплином для построения будущей бизнес-империи Дональда Трампа.

На чем зарабатывал Дональд Трамп

Первым большим успехом Трампа, который принес ему много денег, стала покупка в конце 70-х заброшенной гостиницы Commodore Hotel в Нью-Йорке, которую он реставрировал и открыл в 1980 году как Grand Hyatt Hotel. Не без финансовой помощи отца.

Роскошное здание 1910-х годов имело более двух тысяч номеров, в каждом из которых был санузел – редкость для начала века, говорится в книге-расследовании американских журналистов Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг "Lucky Loser". К 1970-м отель пришел в упадок, как и район города, где находилось здание. Дональд Трамп предложил реконструировать гостиницу в обмен на налоговые льготы. Власти города согласились, предоставив Трампу привилегию в десятки миллионов долларов.

Планировалось, что проект реконструкции обойдется в $40 млн собственных (родительских) средств. Но в итоге он стоил в несколько раз дороже. После открытия обновленная гостиница начала приносить хорошие доходы, хотя и не столь значительные, какие бы могла, если бы власть легализовала тогда азартные игры, на что рассчитывал Трамп вкладывая значительные средства в создание помещений под казино в обновленном отеле.

Среди успешных проектов того периода – приобретение в 1988 году элитной гостиницы Plaza, в лобби которой Дональд Трамп встретился с главным героем фильма "Один дома – 2" Кевином Маккалистером.

Тот самый кадр. Скриншот видео фильма "Один дома – 2"

Бизнес-жемчужиной и символом могущества империи Дональда Трампа стала 58-этажная Trump Tower на Пятой Авеню в центре Нью-Йорка, напротив центрального парка. Именно в этом здании находится офис компании Дональда Трампа и его собственные трехэтажные апартаменты.

Также Дональд Трамп приобрел зимнюю резиденцию президентов США Мар-а-Лаго в Палм-Бич и превратил в собственную резиденцию и элитный клуб для богачей.

А еще будущий президент США от республиканской партии активно инвестировал в публичность – свою, своей семьи и своего бизнеса. В частности, появление его в упомянутом фильме "Один дома – 2" было элементом этой стратегии. Сам он и члены его семьи стали завсегдатаями светской хроники и телевизионных шоу. Позже Дональд Трамп заявлял, что публичность и узнаваемость помогали ему в бизнесе – зарабатывать деньги, побеждать конкурентов и выпутываться из неприятностей.

На эти же цели работала и его литературная активность. В 1987 году Дональд Трамп издал автобиографию под пафосным названием "Искусство заключать сделки", чем снискал себе популярность и заработал немалые деньги.

А дальше была покупка в 1996 году части франшизы конкурсов красоты "Мисс Вселенная", благодаря чему Дональд Трамп мог завязывать связи с мировыми лидерами и влиятельными людьми по всему миру.

Пиком его медийной карьеры стало шоу The Apprentice ("Кандидат") на канале NBC. Шоу стало культовым, продержавшись в эфире 15 сезонов. Это шоу по большому счету заложило основу будущей популярности Дональда Трампа как политика. Кроме того, медийная популярность бизнесмена привлекала внимание широкой публики и к его бизнес-проектам.

Более чем через 20 лет, в 2021-м, Дональд Трамп создаст Trump Media and Technology Group, одним из продуктов которой станет собственная соцсеть под названием Truth Social. Это прекрасный современный инструмент моментального доступа к сознанию миллионов потенциальных поклонников, а также отличный потенциальный способ монетизации "воздуха" в миллиарды долларов.

В преддверии своей второй инаугурации в качестве президента США Дональд Трамп и его жена Мелания запустили собственные криптовалюты – мемкоины $Trump и $Melania. Это очередной пример того, как Трамп использует свой бренд и узнаваемость для создания резонанса и его монетизации.

Какое будущее у этих "криптовалют" – предсказать трудно. Однако понятно, что прибыль от их продаж президентская семья получит в любом случае, поскольку оба мемкоина принадлежат им. А еще дети Трампа – Эрик и Дональд-младший – в 2024 году основали собственное криптовалютное предприятие.

На чем терял Дональд Трамп

В 1988 году Дональд Трамп приобрел в Атлантик-Сити грандиозное недостроенное казино "Тадж-Махал", которое открылось в 1990-м, став самым дорогим (на то время) проектом казино в мире. Стоимость строительства достигла астрономической суммы в $1,1 млрд. Такие расходы были неподъемной ношей даже для Трампа и стали причиной первого его банкротства. А всего их на протяжении бизнес-деятельности Дональда Трампа было шесть. После развлекательного комплекса "Тадж-Махал" обанкротилась гостиница "Трамп Плаза". В разгаре был кризис недвижимости.

В книге "Lucky Loser" упоминается, в частности, что согласно налоговым отчетам в 1980-х годах проекты Трампа были преимущественно убыточными. Отчасти это якобы было бухгалтерскими уловками ради уменьшения налоговых платежей. Тем не менее, в конце 1980-х долги компаний Трампа достигали $1,7 млрд.

Развлекательный комплекс "Тадж-Махал". Фото: Kevin Wong, Википедия

Чтобы справиться с долгами, в начале 90-х Дональд Трамп частично продает свои активы, в частности созданную лишь в 1989 году авиакомпанию Trump airlines и приобретенную в 1987-м яхту Trump Princess.

Среди провальных проектов Трампа, не имевших отношения к недвижимости и миру развлечений, следует упомянуть начатый в 2005 году противоречивый образовательный проект под названием Университет Трампа. Бизнесмен вынужден был закрыть заведение после нескольких судебных тяжб от студентов, утверждавших, что обучение в нем было мошенничеством.

Чем владеет 47 - й президент США и сколько это стоит

В настоящее время Дональд Трамп владеет рядом объектов недвижимости, среди которых:

Trump World Tower в Нью-Йорке стоимостью $300 млн.

Trump Tower (Нью-Йорк), где бизнесмену принадлежат площади под розничную торговлю и офисы в нижней части здания стоимостью $288 млн.

Личная резиденция Trump Tower – три верхних этажа общей площадью примерно 3000 м2, отделанные бронзой, золотом и мрамором. Стоимость составляет не менее $50 млн. Это одна из самых дорогих квартир в Нью-Йорке.

555 California Street (Сан-Франциско) и 1290 Avenue of the Americas (Нью-Йорк) – доля Трампа оценена в $540 млн.

The Trump Building (Уолл-стрит, 40) – Forbes оценивает эту недвижимость в $260 млн.

Trump International Hotel & Tower Chicago – доля Трампа оценивается в $112 млн.

Trump International Hotel Las Vegas – доля Трампа оценивается в $162 млн.

Trump Park Avenue (Нью-Йорк) – $142 млн.

Кроме того, президенту от республиканской партии Дональду Трампу принадлежат площадки для гольфа суммарной стоимостью $127 млн, а также магазин Niketown в здании Trump Tower стоимостью $120 млн.

Ну и, конечно, – семейная резиденция Трампов Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида. По словам самого Трампа, ему вроде бы предлагали продать ее за $200 млн.

Trump Tower в Нью-Йорке. Фото: The Trump Organization

Также 47-й президент США Дональд Трамп имеет отношение к так называемой лицензионной недвижимости во многих городах США и за рубежом Соединенных штатов. Речь идет об объектах недвижимости, владельцы которой используют в названии слово "Trump" за определенное вознаграждение для самого Трампа. Такие объекты недвижимости есть в Нью-Йорке и его пригородах, в штате Флорида, других регионах страны, а также в Азербайджане, Южной Корее, Канаде, ОАЭ, Панаме, Мексике и Доминиканской Республике.

Все вышеупомянутое – далеко не полный список активностей и активов Дональда Трампа за его насыщенную бизнес-жизнь. Еще были инвестиции в спорт, искусство, игра на рынке ценных бумаг. И, конечно, политика. Но это уже другая история. История, которая еще пишется.