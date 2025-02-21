Дональд Трамп і його секрети багатства: на чому заробляв 47-й президент США

Американський журнал Forbes оцінив статки новообраного президента США Дональда Трампа на кінець 2024 року в 6,3 мільярди доларів. На чому заробляв і втрачав підприємливий бізнесмен протягом своєї кар’єри і в чому головні секрети його фінансового успіху, ― читайте в огляді Delo.ua.

Народитись у "правильній" родині

На чому заробляв Дональд Трамп

На чому втрачав Дональд Трамп

Чим володіє 47 - й президент США і скільки це коштує

Народитись у "правильній" родині

Чи не головним "секретом" фінансового успіху Дональда Трампа стало його походження – він народився в заможній родині будівельного магната Фреда Трампа. Батько майбутнього 45-го і 47-го президента США будував соціальне житло в Нью-Йорку, який динамічно зростав і розвивався. Через те, що муніципальна влада фінансувала будівництво, власник будівельної компанії добре заробляв на державних замовленнях. Компанія будувала, продавала і здавала в оренду збудоване житло. З часом компанія Трампів увійшла до умовного клубу топ-25 головних забудовників Нью-Йорка.

Під час "великої депресії" в США Фред Трамп зайнявся ще й іпотечним бізнесом, скуповуючи проблемні земельні ділянки та нерухомість у Нью-Йорку. В 1940-х роках батько майбутнього президента вже заробляв мільйони доларів і потрапив до списку Forbes найбагатших американців.

Ще під час навчання в університеті Дональд Трамп отримав від батька кредит у розмірі (за різними джерелами) чи то один, чи то два мільйони доларів, що у 60-х роках минулого століття дорівнювало нинішнім 9-18 мільйонам доларів. За ці кошти він скуповував старі будинки у Філадельфії, ремонтував їх та перепродував.

А за три роки після випуску з університету 25-річний Дональд Трамп очолює родинну компанію. Батько віддає сину для забудови земельні ділянки в районі Мангеттен, а сам працює над проєктами у Бронксі, Брукліні, Квінзі та інших районах Нью-Йорка.

Батько і син Трампи на власному будівництві. Джерело: YouTube

Дослідники бізнесового шляху Дональда Трампа стверджують, що він мав неабиякі успіхи в забудові Мангеттену, але ці успіхи були б неможливі без грошей та зв'язків батька. А з часом Дональд успадкував будівельну імперію та частину грошових активів батька, статки якого в розмірі сотень мільйонів доларів були рівномірно розподілені серед усіх спадкоємців. Все це, безумовно, було міцним підгрунтям і потужним трампліном для побудови майбутньої бізнес-імперії Дональда Трампа.

На чому заробляв Дональд Трамп

Першим великим успіхом Трампа, який приніс йому багато грошей, стала купівля в кінці 70-х занедбаного готелю Commodore Hotel в Нью-Йорку, який він реставрував і відкрив у 1980 році як Grand Hyatt Hotel. Не без фінансової допомоги батька.

Розкішна будівля 1910-х років мала понад дві тисячі номерів, у кожному з яких був санвузол – рідкість для початку століття, йдеться у книзі-розслідуванні американських журналістів Русса Бюттнера і Сюзанни Крейг "Lucky Loser". До 1970-х готель занепав, як і район міста довкола. Дональд Трамп запропонував реконструювати готель в обмін на податкові пільги. Влада міста погодилась, надавши Трампу привілей у десятки мільйонів доларів.

Планувалося, що проєкт реконструкції обійдеться у $40 млн власних (батьківських) коштів. Але у підсумку він коштував у кілька разів дорожче. Після відкриття оновлений готель почав приносити хороші доходи, хоча й не такі значні, які б міг, якби влада легалізувала тоді азартні ігри, на що розраховував Трамп вкладаючи значні кошти в створення приміщень під казино в оновленому готелі.

Серед успішних проектів того періоду – придбання у 1988 році елітного готелю Plaza, в лобі якого Дональд Трамп зустрівся з головним героєм фільму "Сам удома - 2" Кевіном Маккалістером.

Той самий кадр. Скріншот відео фільму "Сам удома-2"

Бізнес-перлиною і символом могутності імперії Дональда Трампа стала 58-поверхова Trump Tower на П'ятій Авеню в центрі Нью-Йорку, навпроти центрального парку. Саме в цій будівлі розташований офіс компанії Дональда Трампа та його власні триповерхові апартаменти.

Також Дональд Трамп придбав зимову резиденцію президентів США Мар-а-Лаго на Палм-Біч і перетворив на власну резиденцію та елітний клуб для багатіїв.

А ще майбутній президент США від республіканської партії активно інвестував у публічність – свою, своєї родини та свого бізнесу. Зокрема, поява його у згаданому фільмі "Сам удома - 2" була елементом цієї стратегії. Сам він та члени його сім’ї стали завсідниками світської хроніки та телевізійних шоу. Пізніше Дональд Трамп заявляв, що публічність і впізнаваність допомагали йому в бізнесі – заробляти гроші, перемагати конкурентів та викручуватись із неприємностей.

На цю ж мету працювала і його літературна активність. В 1987 році Дональд Трамп видав автобіографію під пафосною назвою "Мистецтво укладати угоди", чим додав собі популярності та заробив чималі гроші.

А далі була купівля у 1996 році частини франшизи конкурсів краси "Міс Всесвіт", завдяки чому Дональд Трамп мав змогу зав’язувати зв’язки зі світовими лідерами і впливовими людьми по всьому світу.

Піком його медійної кар’єри стало шоу The Apprentice ("Кандидат") на каналі NBC. Шоу стало культовим, протримавшись в ефірі 15 сезонів. Це шоу, за великим рахунком, заклало основу майбутньої популярності Дональда Трампа як політика. Крім того, медійна популярність бізнесмена привертала увагу широкої публіки і до його бізнес-проєктів.

Більш ніж через 20 років, у 2021-му, Дональд Трамп створить Trump Media and Technology Group, одним із продуктів якої стане власна соцмережа з назвою Truth Social. Це прекрасний сучасний інструмент моментального доступу до свідомості мільйонів потенційних прихильників, а також чудовий потенційний спосіб монетизації "повітря" в мільярди доларів.

Напередодні своєї другої інавгурації в якості президента США Дональд Трамп та його дружина Меланія запустили власні криптовалюти – мемкоїни $Trump і $Melania. Це черговий приклад того, як Трамп використовує свій бренд і впізнаваність для створення резонансу і його монетизації.

Яке майбутнє у цих "криптовалют" – передбачити важко. Однак зрозуміло, що прибуток від їхнього продажу президентська сім’я отримає в будь-якому випадку, оскільки обидва мемкоїни належать їм. А ще діти Трампа – Ерік і Дональд-молодший – в 2024 році заснували власне криптовалютне підприємство.

На чому втрачав Дональд Трамп

В 1988 році Дональд Трамп придбав в Атлантік-Сіті грандіозне недобудоване казино "Тадж-Махал", яке відкрилося 1990-го, ставши найдорожчим (на той час) проєктом казино у світі. Вартість будівництва сягнула астрономічної суми в $1,1 млрд. Такі витрати були непідйомною ношею навіть для Трампа і стали причиною першого його банкрутства. А всього їх протягом бізнес-діяльності Дональда Трампа було шість. Після розважального комплекса "Тадж-Махал" збанкрутував готель "Трамп Плаза". В розпалі була криза нерухомості.

В книзі "Lucky Loser" згадується, зокрема, що згідно податкових звітів у 1980-х роках проєкти Трампа були переважно збитковими. Частково це, нібито, було бухгалтерськими хитрощами заради зменшення податкових платежів. Менше з тим, у кінці 1980-х борги компаній Трампа сягали $1,7 млрд.

Розважальний комплекс "Тадж-Махал". Фото: Kevin Wong, Вікіпедія

Щоб упоратися з боргами, на початку 90-х Дональд Трамп частково продає свої активи, зокрема – створену лише 1989 року авіакомпанію Trump airlines і придбану у 1987-му яхту Trump Princess.

Серед провальних проєктів Трампа, що не мали відношення до нерухомості та світу розваг, варто згадати започаткований у 2005 році суперечливий освітній проєкт під назвою Університет Трампа. Бізнесмен змушений був закрити заклад після кількох судових позовів від студентів, які стверджували, що навчання у ньому було шахрайством.

Чим володіє 47 - й президент США і скільки це коштує

Наразі Дональд Трамп володіє низкою об’єктів нерухомості, серед яких:

Trump World Tower у Нью-Йорку вартістю $300 млн.

Trump Tower (Нью-Йорк), де бізнесменові належать площі під роздрібну торгівлю та офіси в нижній половині будівлі вартістю $288 млн.

Особиста резиденція Trump Tower – три верхні поверхи загальною площею приблизно 3000 м2, оброблені бронзою, золотом і мармуром. Вартість складає не менше $50 млн. Це одна з найдорожчих квартир у Нью-Йорку.

555 California Street (Сан-Франциско) та 1290 Avenue of the Americas (Нью-Йорк) – частку Трампа оцінено в $540 млн.

The Trump Building (Волл-стріт, 40) – Forbes оцінює цю нерухомість в $260 млн.

Trump International Hotel & Tower Chicago – частка Трампа оцінюється у $112 млн.

Trump International Hotel Las Vegas – частка Трампа оцінюється в $162 млн.

Trump Park Avenue (Нью-Йорк) – $142 млн.

Крім того, президенту від республіканської партії Дональду Трампу належать майданчики для гольфа сумарною вартістю $127 млн, а також магазин Niketown у будівлі Trump Tower вартістю $120 млн.

Ну і, звичайно, – сімейна резиденція Трампів Mar-a-Lago в Палм-Біч, штат Флорида. За словами самого Трампа, йому нібито пропонували продати її за $200 млн.

Trump Tower у Нью-Йорку. Фото: The Trump Organization

Також 47-й президент США Дональд Трамп має відношення до так званої ліцензійної нерухомості в багатьох містах США та за кордоном Сполучених штатів. Мова йде про об’єкти нерухомості, власники якої використовують в назві слово "Trump" за певну винагороду для самого Трампа. Такі об’єкти нерухомості є в Нью-Йорку та його передмістях, у штаті Флорида, інших регіонах країни, а також в Азербайджані, Південній Кореї, Канаді, ОАЕ, Панамі, Мексиці та Домініканській Республіці.

Все вище згадане – далеко не повний перелік активностей і активів Дональда Трампа за його насичене бізнес-життя. Ще були інвестиції в спорт, мистецтво, гра на ринку цінних паперів. І, звичайно, політика. Але це вже інша історія. Історія, яка ще пишеться.