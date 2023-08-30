Дорога жизни: как SOCAR Energy благодаря связям и опыту удалось обеспечить топливом воюющую Украину

Полномасштабная война стала самым большим вызовом для топливной отрасли Украины за всю историю существования. Но рынок смог быстро адаптироваться к войне и в короткие сроки пройти путь от тотального дефицита топлива до профицита и снижение цен.

До полномасштабной войны Украина была очень зависима от поставок российского топлива. Так что после начала активных боевых действий страна потеряла свои каналы поставок. Кроме этого, враг целенаправленно уничтожал украинские нефтебазы, чтобы лишить Вооруженные силы Украины ценного ресурса горючего.

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Компании SOCAR Energy Ukraine вместе с коллегами на топливном рынке и украинским правительством удалось в сжатые сроки диверсифицировать поставки горючего и ликвидировать топливный кризис. Имея значительные международные связи компания SOCAR обеспечила необходимые поставки топлива своим клиентам, а также помогала топливом медикам и ГСЧС.

За 15 месяцев войны компания не забывала и о потребностях пострадавшего от боевых действий мирного населения: SOCAR активно участвует в восстановлении деоккупированных территорий, а также помогает детям, которые в результате войны остались без родителей.

Вызовы военного времени

После начала полномасштабной войны украинскому топливному рынку удалось сделать невозможное – в сжатые сроки компании выстроили новую логистику и полностью отказались от горючего из России и Беларуси, а также адаптировались к работе с колес без использования автобаз.

До начала полномасштабной войны ранее большая часть нефтепродуктов в Украину поставлялась из России и Белоруссии, а также по морю. В целом на указанные направления приходилось 60% бензина и 85% дизтоплива. После полномасштабного вторжения о закупке топлива у агрессора не могло быть и речи, а морские порты были полностью заблокированы русским флотом.

Также из-за обстрелов агрессора было вынуждено остановиться единственное в Украине крупное нефтеперерабатывающее предприятие Кременчугский НПЗ, до начала полномасштабной войны обеспечивавший украинский рынок бензином на 30%.

Таким образом, единственным доступным каналом поставок на украинский рынок были западные границы Украины и порты Дуная. При этом у большинства игроков топливного рынка не было ни наработанных каналов, ни связей с коллегами с ЕС. Но этот путь упирался в логистические проблемы: дефицит перевалочных мощностей на железной дороге, а также нехватку бензовозов. Рынок был зажат и государственным регулированием, которое превращало импорт топлива в Украину в малоприбыльное с точки бизнеса дело.

Проблем добавляла и начавшаяся весной посевная, а это означало традиционный рост спроса на топливо со стороны аграриев. Кроме того, в нефтепродуктах нуждались армия, полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которые были в приоритете при распределении дефицитных нефтепродуктов. К тому же, в горючем нуждалась и растущая автомобильная логистика, поскольку блокада портов ударила абсолютно по всем грузоотправителям и заставила многих из них быстро переориентировать свою логистику с портов Черного моря на Западные границы, что увеличивало спрос на автотранспорт.

Вместе с этим за весну-лето 2022 года благодаря топливному ритейлу рынок был полностью перестроен, что позволило обрести топливную независимость страны, усилить ее обороноспособность и подготовиться к отопительному сезону, который прошел в условиях обстрелов критической инфраструктуры, регулярных отключений электроэнергии и значительной потребности топлива для генераторов.

Военные потери и борьба с кризисом

В SOCAR Energy Ukraine рассказывают, что 15 месяцев полномасштабной войны были очень тяжелыми для компании, как и для всей страны. Оккупанты уничтожали горючее на нефтебазах, обстреливали АЗК. Кроме этого, компания была вынуждена частично приостановить работу в Харькове, но в других областях АЗС SOCAR продолжают работать. Также во временной оккупации оказался проект, который компания планировала запускать на государственном уровне – АЗК на КПВВ Чонгар. Там строился большой транспортный хаб, и в этом участвовала и SOCAR Energy Ukraine.

“Более конкретно об объемах потерь мы не можем говорить, поскольку речь идет о критической инфраструктуре. Но, несмотря на потери, мы должны были выполнять договорные обязательства перед нашими клиентами - предоставить топливо, которое они уже приобрели. Речь идет об аграрном секторе, ритейле, логистике, других крупных клиентах. Также у нас должно быть в наличии топливо для медиков и ГСЧС. И, конечно, мы должны были оставить горючее для физических лиц, чтобы они могли покинуть города. Сейчас, оглядываясь назад, можем сказать, что нам удалось – и помочь государству, и выполнить обязательства перед крупными компаниями, и заправить гостей, которым срочно требовалось горючее. За это время мы значительно расширили географию поставок – Словакия, Германия, Польша, Литва, Финляндия, Греция, Румыния, Болгария, Молдова”, - рассказывают в компании.

Топливный кризис стал большим вызовом SOCAR в Украине. После первых обстрелов нефтебаз компания максимально распределила горючее по своим резервуарам на АЗК. Тогда начался большой спрос на горючее и кроме розничных продаж нужно было выполнять обязательства перед корпоративными клиентами. Поэтому своими бензовозами SOCAR доставлял бензин и дизель в их резервуары.

“О поставках горючего – нам было несколько легче по сравнению с другими игроками на рынке. В отличие от них, у нас есть только международные партнеры. До масштабного вторжения мы поставляли горючее по морю. После 24 февраля нам пришлось срочно перенастраивать логистику. Пришлось своими и арендованными автовозами и вагонами завозить горючее”, - рассказывают в компании.

Поддержка воюющей страны

Кроме этого, SOCAR Energy Ukraine предоставляла горючее транспорту ГСЧС, Киевскому городскому роддому, Институту сердца Минздрава Украины, медикам и волонтерам для поездок на деоккупированные территории.

Также, на АЗК SOCAR был внедрен проект "Подвешенное блюдо", где благодарные украинцы подвешивали блюда на АЗС для сотрудников ГСЧС и скорой.

А в день защиты детей совместно с Первой Леди Еленой Зеленской компания профинансировала акцию в память украинских деток, погибших от войны и реконструированную школу №12 в Ирпене. А в Макарове, что также в Киевской области SOCAR Energy Ukraine совместно с Благотворительным фондом Киевской школы экономики KSE Foundation, Минздравом и Киевской областной военной администрацией отстроила амбулаторию, которая до войны принимала 19 тысяч пациентов. Также в Макарове были установлены модульные дома для людей, лишившихся жилья.

SOCAR Energy Ukraine удалось собрать почти миллион гривен, на которые приобрели 574 аптечки и передали их 12 школам в разных регионах Украины.

Сейчас вместе с благотворительным фондом «Твоя опора» и Екатериной Осадчей в сотрудничестве с советницей-уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарией Герасимчук компания объявила сбор средств на дом для семьи воспитывающей детей-сирот. Также SOCAR покупает новогодние подарки для детей, потерявших родителей.

Во времена энергетического кризиса АЗС SOCAR стали пунктами несокрушимости, где можно было зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом. Кроме этого, на АЗК есть комнаты матери и ребенка со всем необходимым.

"В ноябре прошлого года родители с девочкой посетили одну из автозаправочных станций сети SOCAR, чтобы подключить к электросети ингалятор, который был крайне необходим ребенку", - рассказывают в компании.

В настоящее время в рядах ВСУ и ТРО служат 108 сотрудников SOCAR Energy Ukraine.

“Пятеро из них ранены, четверо, к большому сожалению, погибли. Всем работникам, защищающим страну после отмены законодательного обязательства о сохранении выплат среднего заработка по основному месту работы, мы продлили выплаты дополнительно на полгода в виде материальной помощи. Мы поддерживаем раненых и семьи погибших – им была выделена значительная материальная помощь. Кроме этого, на новогодние праздники все семьи с детьми таких сотрудников получили дополнительные ценные подарки, кроме обычных корпоративных. Мы со всеми сотрудниками и их семьями поддерживаем коммуникацию и делаем все возможное, чтобы оказать необходимую помощь», – рассказывают в SOCAR.