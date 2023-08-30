Дорога життя: як SOCAR Energy завдяки зв’язкам та досвіду вдалося забезпечити паливом воюючу Україну

Повномасштабна війна стала найбільшим викликом для паливної галузі України за всю історію існування. Але ринок зміг швидко адаптуватися до війни та в короткі терміни пройти шлях від тотального дефіциту пального до профіциту та зниження цін

До повномасштабної війни Україна була дуже залежна від поставок російського пального. Тож після початку активних бойових дій країна втратила свої канали поставок. Крім цього ворог цілеспрямовано знищував українські нафтобази, щоб позбавити Збройні сили України цінного ресурсу пального.

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Компанії SOCAR Energy Ukraine разом з колегами на паливному ринку та українським Урядом вдалося в стислі терміни диверсифікувати поставки пального та ліквідувати паливну кризу. Маючи значні міжнародні зв’язки компанія SOCAR забезпечила необхідні поставки палива для своїх клієнтів, а також допомагала паливом медикам та ДСНС.

За 15 місяців війни компанія не забувала і про потреби мирного населення котре постраждало від бойових дій: SOCAR бере активну участь у відбудові деокупованих територій, а також допомагає дітям котрі через війну залишилися без батьків.

Виклики воєнного часу

Після початку повномасштабної війни українському паливному ринку вдалося зробити неможливе - у стислі строки компанії вибудували нову логістику і повністю відмовилися від пального з Росії та Білорусі, а також адаптувалися до роботи з коліс без використання автобаз.

До початку повномасштабної війни раніше більша частина нафтопродуктів в Україну поставлялася з Росії та Білорусі, а також морем. Загалом, на зазначені напрямки припадало 60% бензину та 85% дизпалива. Після повномасштабного вторгнення про закупівлю палива в агресора не могло бути й мови, а морські порти були повністю заблоковані російським флотом.

Також через обстріли агресора було змушене зупинитися єдине в Україні велике нафтопереробне підприємство Кременчуцький НПЗ, котрий до початку повномасштабної війни забезпечував український ринок бензином на 30%.

Таким чином єдиним доступним каналом поставок на український ринок були західні кордони України та порти Дунаю. Разом з цим у більшості гравців паливного ринку не було ні напрацьованих каналів, ні зв’язків з колегами з ЄС. Але цей шлях упирався в логістичні проблеми: дефіцит перевалочних потужностей на залізниці, а також брак бензовозів. Ринок був затиснутий і державним регулюванням, котре перетворювало імпорт палива в Україні на малоприбуткову з точки бізнесу справу.

Проблем додавала і посівна, котра розпочалася навесні, а це означало традиційне зростання попиту на паливо з боку аграріїв. Крім того, нафтопродукти потребували армія, поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, котрі були в пріоритеті при розподілі дефіцитних нафтопродуктів. До того ж пального потребувала і зростаюча автомобільна логістика, оскільки блокада портів вдарила абсолютно по всіх вантажовідправниках та змусила багатьох з них швидко переорієнтовувати свою логістику з портів Чорного моря на Західні кордони, що збільшувало попит на автотранспорт.

Разом з цим за весну-літо 2022 року завдяки паливного ритейлу ринок був повністю перебудований, що дозволило здобути паливну незалежність країни, посилити її обороноздатність та підготуватись до опалювального сезону, котрий пройшов в умовах обстрілів критичної інфраструктури, регулярних відключень електроенергії та значної потреби в пальному для генераторів.

Воєнні втрати та боротьба з кризою

В SOCAR Energy Ukraine розповідають, що 15 місяців повномасштабної війни були дуже важкими для компанії як і для всієї країни. Окупанти знищували пальне на нафтобазах, обстрілювали АЗК. Крім цього компанія була змушена частково призупинити роботу в Харкові, але в інших областях АЗС SOCAR продовжують працювати. Також у тимчасовій окупації опинився проєкт, котрий компанія планувала запускати на державному рівні – АЗК на КПВВ Чонгар. Там будувався великий транспортний хаб і в цьому брала участь і SOCAR Energy Ukraine.

“Більш конкретно про обсяги втрат ми не можемо говорити оскільки мова йде про критичну інфраструктуру. Але попри втрати ми мусіли виконувати договірні зобов’язання перед нашими клієнтами - надати пальне, яке вони вже придбали. Мова йде про аграрний сектор, рітейл, логістику, інших крупних клієнтів. Також у нас мало бути в наявності пальне для медиків та ДСНС. І, звичайно, ми мали залишити пальне для фізичних осіб, щоб вони мали змогу покинути міста. Зараз, оглядаючись назад, можемо сказати, що нам вдалося – і допомогти державі, і виконати зобов’язання перед великим компаніями, і заправити гостей, яким терміново було потрібне пальне. За цей час ми значно розширили географію постачання – Словаччина, Німеччина, Польща, Литва, Фінляндія, Греція, Румунія, Болгарія, Молдова”, - розповідають в компанії.

Паливна криза стала великим викликом для SOCAR в Україні. Після перший обстрілів нафтобаз компанія максимально розподілила пальне по своїх резервуарах на АЗК. Тоді почався великий попит на пальне й окрім роздрібного продажу потрібно було виконувати забов’язання перед корпоративними клієнтами. Тож своїми бензовозами SOCAR доставляв бензин та дизель до їх резервуарів.

“Щодо постачання пального – нам було дещо легше порівняно з іншими гравцями на ринку. На відміну від них, ми маємо лише міжнародних партнерів. До масштабного вторгнення ми поставляли пальне морем. Після 24-го лютого нам довелось терміново переналаштовувати логістику. Довелось власними та орендованими автовозами та вагонами завозити пальне”, - розповідають в компанії.

Підтримка воюючої країни

Крім цього SOCAR Energy Ukraine надавала пальне транспорту ДСНС, Київському міському пологовому будинку, Інституту серця МОЗ України, медикам і волонтерам для поїздок на деокуповані території.

Крім цього на АЗК SOCAR був впроваджений проект “Підвішена страва”, де вдячні українці підвішували страви на АЗС для співробітників ДСНС та швидкої.

А в день захисту дітей спільно з Першою Леді Оленою Зеленською компанія профінансувала акцію в пам’ять українських діток, які загинули від війни та реконструйовано школу №12 в Ірпені. А в Макарові, що також на Київщині SOCAR Energy Ukraine спільно з Благодійним фондом Київської школи економіки KSE Foundation, МОЗ та Київською обласною військовою адміністрацією відбудувала амбулаторію, котра до війни приймала 19 тисяч пацієнтів. Також в Макарові були встановлені модульні будинки для людей, котрі втратили житло.

SOCAR Energy Ukraine вдалося зібрати майже мільйон гривень на які придбали 574 аптечки та передали їх 12 школам в різних регіонах України.

Зараз разом з благодійним фондом «Твоя опора» та Катериною Осадчою у співпраці з радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарією Герасимчук компанія оголосила збір коштів на будинок для родини котра виховує дітей-сиріт. Також SOCAR купує новорічні подарунки для дітей котрі втратили батьків.

В часи енергетичної кризи АЗС SOCAR стали Пунктами незламності, де можна було зарядити гаджети, скористатись інтернетом. Крім цього на АЗК є кімнати матері та дитини з усім необхідним.

“В листопаді минулого року батьки з дівчинкою завітали на одну з автозаправних станцій мережі SOCAR, аби під’єднати до електромережі інгалятор, що був вкрай необхідний дитині”, - розповідають в компанії.

Зараз в лавах ЗСУ та ТРО служать 108 співробітників SOCAR Energy Ukraine.

“П’ятеро з них поранено, четверо, на превеликий жаль, загинули. Всім працівникам, які захищають країну, після скасування законодавчого зобов’язання про збереження виплат середнього заробітку за основним місцем роботи, ми продовжили виплати додатково на пів року у вигляді матеріальної допомоги. Ми підтримуємо поранених та сім’ї загиблих – їм була виділена значна матеріальна допомога. Крім цього на новорічні свята всі сім’ї з дітьми таких співробітників отримали додаткові цінні подарунки, крім звичайних корпоративних. Ми з усіма співробітниками та їх сім’ями підтримуємо комунікацію і робимо все можливе, щоб надати необхідну допомогу”, - розповідають в SOCAR.