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Бизнес
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Европейское агентство выбрало SpaceX вместо Роскосмоса для космических миссий

Европейское агентство выбрало SpaceX вместо Роскосмоса для космических миссий

Европейское космическое агентство (ESA) выбрало SpaceX взамен "Роскосмоса" для двух космических миссий в 2023 и 2024 годах.

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Об этом сообщает Space.com.

"Запуски ракет SpaceX состоятся в 2023 и 2024 годах соответственно. Сначала планировалось, что обе миссии запустит российское космическое агентство "Роскосмос" на борту ракет "Союз", но напряженные отношения после продолжающегося вторжения России в Украину побудили ESA искать других поставщиков для запуска" – говорится в сообщении.

Две миссии ESA, выбранные для запуска SpaceX, – это космический телескоп Euclid, ищущий темную материю, и зонд Hera, который будет продолжать успешную миссию NASA DART на астероиды. Отмечается, что такое решение связано с российским вторжением в Украину и санкциями, повлекшими за собой напряженность отношений между западными космическими агентствами и "Роскосмосом" .

Напомним, ESA окончательно прекратило сотрудничество с российской государственной корпорацией "Роскосмос" по программе исследования планеты Марс, ранее прекращенной.

Напомним, ранее ESA решило прекратить участие в российских проектах по изучению спутника Земли Луны.