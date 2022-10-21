Європейське агентство обрало SpaceX замість Роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках

Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну "Роскосмосу" для двох космічних місій у 2023 і 2024 роках.

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Про це повідомляє Space.com.

"Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023 і 2024 роках відповідно. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить російське космічне агентство "Роскосмос" на борту ракет "Союз", але напружені відносини після триваючого вторгнення Росії в Україну спонукали ESA шукати інших постачальників для запуску", - йдеться в повідомленні.

Дві місії ESA, які обрані для запуску SpaceX, - це космічний телескоп Euclid, який шукає темну матерію, і зонд Hera, який буде продовжувати успішну місію NASA DART на астероїди. Зазначається, що таке рішення пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та "Роскосмосом".

Нагадаємо, ESA остаточно припинило співпрацю з російською державною корпорацією "Роскосмос" за програмою дослідження планети Марс, яку раніше було припинено.

Зазначимо, раніше ESA вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.