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Європейське агентство обрало SpaceX замість Роскосмосу для космічних місій у 2023 і 2024 роках
Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну "Роскосмосу" для двох космічних місій у 2023 і 2024 роках.
Про це повідомляє Space.com.
"Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023 і 2024 роках відповідно. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить російське космічне агентство "Роскосмос" на борту ракет "Союз", але напружені відносини після триваючого вторгнення Росії в Україну спонукали ESA шукати інших постачальників для запуску", - йдеться в повідомленні.
Дві місії ESA, які обрані для запуску SpaceX, - це космічний телескоп Euclid, який шукає темну матерію, і зонд Hera, який буде продовжувати успішну місію NASA DART на астероїди. Зазначається, що таке рішення пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та "Роскосмосом".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ESA остаточно припинило співпрацю з російською державною корпорацією "Роскосмос" за програмою дослідження планети Марс, яку раніше було припинено.
Зазначимо, раніше ESA вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.