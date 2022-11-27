Гетманцев объяснил, как быть бизнесу, не подавшему налоговую отчетность из-за отсутствия электричества

Последствий для бизнеса за несвоевременное исполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, передает Agroportal.

Нардеп заверил, что никаких проблем и последствий у бизнеса не будет за невыполнение тех или иных налоговых обязанностей в связи с отключением электроэнергии.

"Если вы несвоевременно подали налоговую накладную или работали без РРО - работайте, все будет хорошо, никаких негативных последствий не будет, поскольку мы понимаем, что основная задача нашего общества - выстоять", - говорит нардеп.

Также он добавил, что сейчас ведется работа над законодательными новациями для бизнеса.

Напомним, что Рада обязала обменники валюты платить фиксированный аванс налога на прибыль.