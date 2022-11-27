- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Гетманцев объяснил, как быть бизнесу, не подавшему налоговую отчетность из-за отсутствия электричества
Последствий для бизнеса за несвоевременное исполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, передает Agroportal.
Нардеп заверил, что никаких проблем и последствий у бизнеса не будет за невыполнение тех или иных налоговых обязанностей в связи с отключением электроэнергии.
"Если вы несвоевременно подали налоговую накладную или работали без РРО - работайте, все будет хорошо, никаких негативных последствий не будет, поскольку мы понимаем, что основная задача нашего общества - выстоять", - говорит нардеп.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также он добавил, что сейчас ведется работа над законодательными новациями для бизнеса.
Напомним, что Рада обязала обменники валюты платить фиксированный аванс налога на прибыль.