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Категория
Бизнес
Дата публикации

Гетманцев объяснил, как быть бизнесу, не подавшему налоговую отчетность из-за отсутствия электричества

Гетманцев объяснил, как быть бизнесу, не подавшему налоговую отчетность из-за отсутствия электричества
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

Последствий для бизнеса за несвоевременное исполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, передает Agroportal. 

Нардеп заверил, что никаких проблем и последствий у бизнеса не будет за невыполнение тех или иных налоговых обязанностей в связи с отключением электроэнергии. 

"Если вы несвоевременно подали налоговую накладную или работали без РРО - работайте, все будет хорошо, никаких негативных последствий не будет, поскольку мы понимаем, что основная задача нашего общества - выстоять", - говорит нардеп.

Также он добавил, что сейчас ведется работа над законодательными новациями для бизнеса.

Напомним, что Рада обязала обменники валюты платить фиксированный аванс налога на прибыль.