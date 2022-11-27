Гетманцев пояснив, як бути бізнесу, який не подав податкову звітність через відсутність електрики

Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань через відключення електроенергії не буде.

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Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, повідомляє Agroportal.

Нардеп запевнив, що жодних проблем та наслідків у бізнесу не буде за невиконання тих чи інших податкових обов'язків через відключення електроенергії.

"Якщо ви несвоєчасно подали податкову накладну чи працювали без РРО – працюйте, все буде добре, жодних негативних наслідків не буде, оскільки ми розуміємо, що основне завдання нашого суспільства – вистояти", – каже нардеп.

Також він додав, що зараз ведеться робота над законодавчими новаціями для бізнесу.

Нагадаємо, що Рада зобов'язала обмінники валюти сплачувати фіксований аванс податку на прибуток.