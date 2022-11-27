- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Гетманцев пояснив, як бути бізнесу, який не подав податкову звітність через відсутність електрики
Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань через відключення електроенергії не буде.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, повідомляє Agroportal.
Нардеп запевнив, що жодних проблем та наслідків у бізнесу не буде за невиконання тих чи інших податкових обов'язків через відключення електроенергії.
"Якщо ви несвоєчасно подали податкову накладну чи працювали без РРО – працюйте, все буде добре, жодних негативних наслідків не буде, оскільки ми розуміємо, що основне завдання нашого суспільства – вистояти", – каже нардеп.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також він додав, що зараз ведеться робота над законодавчими новаціями для бізнесу.
Нагадаємо, що Рада зобов'язала обмінники валюти сплачувати фіксований аванс податку на прибуток.