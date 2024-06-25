Гетманцев объяснил, почему не стоит радоваться рекордному за последние 10 лет финансовому результату украинских предприятий

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год составил более 863,8 млрд гр., что стало лучшим показателем за последние 10 лет.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, ссылаясь на данные Госстата.

Отмечается, что прибыльными были 71% субъектов хозяйствования (их общий результат – +1 339,9 млрд грн), убыточными соответственно – 29% (-476,2 млрд грн).

Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторах экономики (кроме образования, где он отрицательный -123,4 млн грн).

По мнению Гетманцева, это достижение не нужно переоценивать и считать, что украинские предприятия работают в хороших условиях и с их финансами – все хорошо.

Как отметил нардеп, более 40% общего достижения обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор (346,5 млрд грн).

Финансовый результат всего реального сектора в целом – 410,5 млрд грн, из которых:

торговля – +177,2 млрд грн,

промышленность – +118,2 млрд грн,

сельское хозяйство – +63,8 млрд грн,

транспорт, почтовая и складская деятельность – +48,9 млрд грн,

строительство – всего +2,4 млрд грн.

Кроме того, Гетманцев акцентирует внимание на том, что в упомянутых секторах реального сектора общий отрицательный финансовый результат понесших убытки – 386,2 млрд грн, и это 81,1% от совокупного показателя убыточных предприятий (у финансового сектора – там также убыточны с результатом -13,5 млрд грн, и процент убыточности – 33,4%, но вклад в общий результат всего 2,8%).

Также уровень убыточности во многих секторах остается высоким: к примеру, в сфере культуры, спорта и развлечений – 41,4% от всех предприятий, операциях с недвижимостью – 39,6%, образовании – 36,8%, гостинично-ресторанном хозяйстве – 36, 2%, профессиональной и научно-технической деятельности – 32,5%, ИТ – 31,3%, строительстве – 31,0%.

"То есть 10-летний рекорд "вытащили" преимущественно финучреждения, которые "конвертировали в результат" те не совсем привычные условия деятельности, в которых работали", - пояснил нардеп.

Детальнее о том, где искать резервы для покрытия оборонных расходов, о повышении налогов, о налоговых проверках, а также о "клубе белого бизнеса", Даниил Гетманцев рассказал в интервью Delo.ua.