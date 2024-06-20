Кластеры на Западе Украины и перераспределение работников: эксперты рассказали, как ускорить экономическое развитие

Меры в сфере развития производства, транспортной политики, усиления человеческого капитала, создании условий для возвращения украинцев из-за рубежа помогут ускорению экономического роста в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что эксперты Консультативного совета по экономической политике представили новый документ, в котором предлагают ряд шагов, направленных на ускорение экономического роста.

В сфере развития производств эксперты предлагают учитывать региональную специфику, ориентироваться на наиболее адаптивные сектора экономики как сельское хозяйство или информационные услуги, а также работать над привлечением внутренних и внешних инвестиций.

Эксперты предлагают создать укрепленные экономические кластеры на Западе и Юго-Западе Украины, защищенные географическим расстоянием и современными системами ПВО.

Государственная политика в транспортной сфере должна сосредоточиться на процессе интеграции в транспортную систему ЕС и развитии приграничной инфраструктуры. Это создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию бизнеса в близлежащих регионах по обе стороны границы. Важным мероприятием в этой сфере станет построение железной дороги Краков — Львов с шириной колеи в 1435 мм, определенной Европейской комиссией приоритетным проектом.

В сфере занятости населения эксперты советуют обеспечить эффективное перераспределение работников, в частности из ВПЛ, в те регионы, где потребность в работниках и количество производств выше. Мероприятия в этой сфере также предусматривают реформу государственной политики в сфере занятости, улучшение процедуры временного бронирования для работников, а также возобновление сбора и публикаций данных Госстатом.

Что касается повышения производительности труда, авторы документа отметили, что в условиях войны Украина должна быть в состоянии повысить эффективность труда, чтобы создавать больше продукции из имеющихся ресурсов. Это предусматривает дополнительные меры по дерегуляции хозяйственной деятельности, принятию нового Трудового кодекса, упрощению налоговой системы и диджитализации государственных услуг.

Весомое значение эксперты уделяют возвращению украинцев из-за границы. По мнению авторов документа, государство должно предложить им безопасные условия для жизни, конкретную заработную плату, жилье, а также благоприятную среду для развития.

Среди дополнительных шагов предлагается направление части налоговых поступлений, собранных правительствами стран пребывания от вынужденных мигрантов из Украины, на нужды Украины, в частности, на усиление обороноспособности, а также зачет пенсионных налогов, уплаченных за рубежом.

Напомним, в мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.