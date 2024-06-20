Кластери на Заході України та перерозподіл працівників: експерти розповіли, як пришвидшити економічний розвиток

Заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону допоможуть прискоренню економічного зростання в Україні.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що експерти Консультативної ради з економічної політики представили новий документ, в якому пропонують низку кроків, спрямованих на прискорення економічного зростання.

У сфері розвитку виробництв експерти пропонують враховувати регіональну специфіку, орієнтуватися на найбільш адаптивні сектори економіки як сільське господарство або інформаційні послуги, а також працювати над залученням внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Експерти пропонують створити укріплені економічні кластери на Заході та Південному Заході України, захищені географічною відстанню та сучасними системами ППО.

Державна політика в транспортній сфері має сфокусуватися на процесі інтеграції в транспортну систему ЄС та розвитку прикордонної інфраструктури. Це створить додаткові робочі місця та сприятиме розвитку бізнесу в прилеглих регіонах по обидва боки кордону. Важливим заходом у цій сфері стане побудова залізниці Краків — Львів з шириною колії у 1435 мм, що була визначена Європейською комісією пріоритетним проектом.

У сфері зайнятості населення експерти радять забезпечити ефективний перерозподіл працівників, зокрема з-поміж ВПО, у ті регіони, де потреба у працівниках та кількість виробництв є вищою. Заходи у цій сфері також передбачають реформу державної політики у сфері зайнятості, покращення процедури тимчасового бронювання для працівників, а також відновлення збору та публікацій даних Держстатом.

Щодо підвищення продуктивності праці автори документа зауважили, що в умовах війни Україна повинна бути в змозі підвищити ефективність праці, щоб створювати більше продукції з наявних ресурсів. Це передбачає додаткові заходи з дерегуляції господарської діяльності, ухвалення нового Трудового кодексу, спрощення податкової системи та діджиталізації державних послуг.

Вагоме значення експерти приділяють поверненню українців з-за кордону. На думку авторів документа, для цього держава має запропонувати їм безпечні умови для життя, конкретну заробітну плату, житло, а також сприятливе середовище для розвитку.

Серед додаткових кроків пропонується спрямування частини податкових надходжень, зібраних урядами країн перебування від вимушених мігрантів з України, на потреби України, зокрема на посилення обороноздатності, а також залік пенсійних податків, сплачених за кордоном.

Нагадаємо, у травні 2024 року ВВП України зросло на 3,7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.