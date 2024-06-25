Гетманцев пояснив, чому не варто радіти рекордному за останні 10 років фінансовому результату українських підприємств

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав понад 863,8 млрд грн, що стало найкращим показником за останні 10 років.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату.

Зазначається, що прибутковими були 71% суб’єктів господарювання (їх загальний результат – +1 339,9 млрд грн), збитковими відповідно – 29% (-476,2 млрд грн).

Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки (окрім освіти, де він від’ємний, -123,4 млн грн).

На думку Гетманцева, це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що українські підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами – усе гаразд.

Як зауважив нардеп, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн).

Фінансовий результат усього реального сектора загалом – 410,5 млрд грн, з яких:

торгівля – +177,2 млрд грн,

промисловість – +118,2 млрд грн,

сільське господарство – +63,8 млрд грн,

транспорт, поштова і складська діяльність – +48,9 млрд грн,

будівництво – усього +2,4 млрд грн.

Крім того, Гетманцев акцентує увагу на тому, що у згаданих секторах реального сектору загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків – 386,2 млрд грн, і це 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств (у фінансового сектору – там також є збиткові з результатом -13,5 млрд грн, і відсоток збитковості – 33,4%, але вклад у загальний результат усього 2,8%).

Також рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: приміром, у сфері культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю – 39,6%, освіті – 36,8%, готельно-ресторанному господарстві – 36,2%, професійній та науково-технічній діяльності – 32,5%, ІТ – 31,3%, будівництві – 31,0%.

"Тобто 10-річний рекорд «витягнули» переважно фінустанови, які «конвертували у результат» ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали", - пояснив нардеп.

Детальніше про те, де шукати резерви для покриття оборонних витрат, про підвищення податків, про податкові перевірки, а також про "клуб білого бізнесу", Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю Delo.ua.