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Категория
Бизнес
Дата публикации

Glovo возвращается в Николаев после почти 10 месяцев отсутствия

Glovo возвращается в Николаев после почти 10 месяцев отсутствия

Сервис доставки Glovo возобновил работу в Николаеве после того, как почти на 10 месяцев приостанавливал деятельность в городе, пока он был прифронтовым. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

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В Glovo предупредили пользователей, что в Николаеве временно доступен только наличный расчет, онлайн оплата появится, когда в городе стабилизируют интернет-связь. Заказ в приложении сервиса можно производить с 10:00 до 20:00.

В настоящее время курьеры Glovo доставляют продукты и товары в пределах Заводского, Центрального и Ингульского районов, а также микрорайон ПТС Николаева.

Напомним, Glovo ранее запустил в приложении услугу вызова врача на дом в партнерстве с компанией Universum Clinic.

Для заказа необходимо с главного экрана программы перейти в баббл "Здоровье", где выбрать опцию "Медицинские услуги" и нужного специалиста. Приложение доступны врачи из компании Universum Clinic разных направлений: терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, дерматолог, кардиолог.

Автор:
Вита Молодан