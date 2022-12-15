Glovo повертається в Миколаїв після майже 10 місяців відсутності

Сервіс доставки Glovo відновив роботу у Миколаєві після того, як майже на 10 місяців призупиняв діяльність в місті, доки воно було прифронтовим. Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В Glovo попередили користувачів, що в Миколаєві тимчасово доступний лише готівковий розрахунок, онлайн-оплата з'явиться, коли в місті стабілізують інтернет-зв'язок. Замовлення в застосунку сервісу можна робити з 10:00 по 20:00.

Наразі кур'єри Glovo доставляють продукти та товари в межах Заводського, Центрального й Інгульського районів, а також мікрорайон ПТЗ Миколаєва.

Нагадаємо, Glovo раніше запустив у додатку послугу виклику лікаря додому у партнерстві з компанією Universum Clinic.

Для здійснення замовлення необхідно з головного екрана програми перейти в баббл "Здоров'я", де вибрати опцію "Медичні послуги" та потрібного спеціаліста. Додаток доступні лікарі з компанії Universum Clinic різних напрямків: терапевт, педіатр, хірург, отоларинголог, дерматолог, кардіолог.