Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Glovo повертається в Миколаїв після майже 10 місяців відсутності

Glovo повертається в Миколаїв після майже 10 місяців відсутності

Сервіс доставки Glovo відновив роботу у Миколаєві після того, як майже на 10 місяців призупиняв діяльність в місті, доки воно було прифронтовим. Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

В Glovo попередили користувачів, що в Миколаєві тимчасово доступний лише готівковий розрахунок, онлайн-оплата з'явиться, коли в місті стабілізують інтернет-зв'язок. Замовлення в застосунку сервісу можна робити з 10:00 по 20:00.

Наразі кур'єри Glovo доставляють продукти та товари в межах Заводського, Центрального й Інгульського районів, а також мікрорайон ПТЗ Миколаєва.

Нагадаємо, Glovo раніше запустив у додатку послугу виклику лікаря додому у партнерстві з компанією Universum Clinic.

Для здійснення замовлення необхідно з головного екрана програми перейти в баббл "Здоров'я", де вибрати опцію "Медичні послуги" та потрібного спеціаліста. Додаток доступні лікарі з компанії Universum Clinic різних напрямків: терапевт, педіатр, хірург, отоларинголог, дерматолог, кардіолог.

Автор:
Віта Молодан