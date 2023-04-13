Исход западного зернотрейдинга из РФ: сможет ли им воспользоваться Украина

Выход иностранных зернотрейдеров с рынка страны-агрессора ускоряется – все пять крупнейших западных компаний уже объявили о завершении деятельности в РФ или остановке экспорта зерна в следующем сезоне, с 1 июля. Delo.ua разбиралось, сможет ли Украина "откусить" российскую долю на мировом рынке агропродукции?

Как отмечается в свежем отчете УКАБ, Украина по результатам 2022 года является шестым по величине мировым экспортером пшеницы, четвертым – кукурузы, вторым – подсолнечного масла и крупнейшим поставщиком масличного шрота. Ее конкурентом в черноморском зерновом регионе является Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы. С началом полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор остановила украинский экспорт сельхозпродукции путем блокады ее морских портов. Даже после частичного возобновления поставок благодаря Стамбульским зерновым договоренностям Россия продолжает усложнять украинский экспорт путем саботажа и задержек проверок судов с агропродукцией, которые двигаются по "зерновому" коридору. Кроме того, только на июль 2022 года Россия украла с временно оккупированных украинских территорий зерновой и масличной продукции минимум на $613 млн.

Несмотря на то, что ЕС, США и другие страны ввели против РФ экономические санкции за развязанную войну против Украины, эти ограничения никоим образом не касаются экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Однако Россия собственноручно ограничивает поставки продовольствия в другие страны: с началом войны она ввела жесткую квоту на экспорт зерновых - с 15 февраля по 30 июня 2022 года экспортерам разрешено отгрузить на внешние рынки 11 миллионов тонн, из которых 8 млн тонн приходится на пшеницу, и только 3 млн тонн на рожь, кукурузу и ячмень.

На период с 15 февраля по 30 июня 2022 года страна-агрессор установила квоту на экспорт зерновых в размере 25,5 млн тонн, эти объемы распределены между 203 компаниями. Для западных зернотрейдеров российское руководство выделило относительно небольшие квоты – филиал нидерландской Viterra сможет экспортировать из РФ 2,1 млн тонн, американской Cargill – 0,95 млн тонн, французской Louis Dreyfus – 0,6 млн тонн. Это создает дополнительные неудобства и препятствия иностранным компаниям, и точно не стимулирует их вести бизнес в РФ, особенно с учетом текущей политической ситуации и токсичности пребывания на российском рынке. В целом, за 2013-2020 годы в результате аннексии украинского Крыма доля иностранных зернотрейдеров в российском экспорте сократилась с 54% до 31% и продолжает снижаться.

Согласно данным аналитической платформы Leave Russia от KSE Institute, сейчас в России в той или иной степени продолжает деятельность 6 транснациональных сельскохозяйственных корпораций, а две уже вышли с ее рынка:

Название холдинга Статус в РФ Выручка в РФ, $млн Глобальная выручка, $млн Bunge (США) получился 1500 59152 Линас Агро (Литва) получился 122 - Louis Dreyfus (Франция-Нидерланды) в процессе выхода 507 36500 Cargill (США) сокращает деятельность 1762 114700 Viterra (Канада-Нидерланды) сокращает деятельность 971 - Glencore (Швейцария) сокращает деятельность 941 203751 ADM (США) приостанавливает инвестиции 83 85249 Soufflet Group (Франция) продолжает работу 61 487

Примечательно, что если указанные выше холдинги окончательно покинут Россию, это значительно повлияет на доходы ее госбюджета, ведь суммарно иностранные ТНК сгенерировали в 2021 году $6 млрд валютной выручки, что существенно ударит по уменьшению его доходов от экспорта агропродукции. Кроме того, если все вышеперечисленные холдинги выйдут с российского рынка, без работы останутся не менее 3 тыс. россиян.

Заместитель директора по развитию KSE Андрей Оноприенко уточняет, что выход иностранных зернотрейдеров не сильно отразится на общих объемах экспорта, поскольку большинство иностранных игроков не прекратят сделки с российским зерном, а скорее продолжат закупать зерно из РФ, но доставленное в иностранные порты местными компаниями. В таком случае за это усложнение логистики заплатят российские фермеры, которые будут вынуждены продавать урожай зернотрейдерам со скидками, что в краткосрочной перспективе может снизить привлекательность растениеводства в стране-агрессоре. Кроме того, у России не хватает мощностей для длительного хранения сельхозпродукции, поэтому некоторые фермеры будут продавать зерно с низкой маржой или вообще себе в убыток, лишь бы "сбросить" его и освободить элеваторы для нового урожая.

Какое это вообще имеет значение для Украины?

СЕО брокерской компании Spike Brokers Александр Соловей пояснил, что выход иностранного бизнеса с сельскохозяйственного рынка РФ важен для Украины как политический сигнал ее поддержки мировым сообществом, а также с точки зрения подрыва экономики страны-агрессора и деградации ее АПК в долгосрочной перспективе. Это даст шанс Украине занять освободившееся место на мировом рынке сельхозпродукции.

Он уточняет, что сейчас многие международные компании, уходя из российского рынка, продают локальным бизнесам свои активы. При этом первоочередная реакция местного бизнеса может оказаться положительной, так как они получают дешевый актив. Но в долгосрочной перспективе это будет иметь мощные дестабилизационные последствия для экономики и отрасли, ведь смена управления местными менеджерами гарантированно приводит к изменению базовых подходов в ведении бизнеса.

Локальный российский бизнес столкнется с проблемой управления этими активами. По сути он получит чемодан без ручки, который и бросить не хочется, и нести неудобно. Дело в том, что основная ценность этих ТНК не только в активах, но и в методах управления ими, ведь они являются носителями методик и практик, которые позволяют качественно управлять тем или иным инфраструктурным объектом или бизнесом». Александр Соловей СЕО Spike Brokers

ТОП-100 компаний по локальным доходам в РФ (в $ млн), данные KSE Institute. Зеленым цветом обозначены вышедшие с рынка компании синим - находящиеся в процессе выхода или сокращения инвестиций, оранжевым - выжидающие, красным - оставшиеся на рынке страны-агрессора.

Руководитель брокерской компании объясняет, что ТНК являются носителями западных денег и им легче находить финансирование по самым низким процентам на выгодных условиях. Поэтому локальным компаниям трудно с ними конкурировать, но в целом такая конкуренция полезна для любого рынка, где работают иностранные компании. Кроме того, присутствующие в РФ ТНК осуществляют регулярные инвестиции в развитие местной инфраструктуры, поэтому одновременно с удорожанием денег после ухода иностранных компаний с рынка страна-агрессор столкнется с исчезновением стимула развивать свою инфраструктуру.

Как это отразится на мировом рынке?

Выход западных экспортеров зерна с российского рынка для всего мира оказывает скорее негативный эффект, поскольку стране-агрессору станет проще манипулировать поставками сельхозпродукции и темой глобальной продовольственной безопасности, считает эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Павел Мартышев.

Он отмечает, что выходящие с рынка активы ТНК будут скуплены российскими олигархическими финансово-промышленными группами, которые тесно связаны с властями страны-агрессора. В результате этого российское руководство сможет сделать экспорт сельхозпродукции более управляемым и пользоваться им, исходя из политической целесообразности. Путем установления нужных размеров квот на вывоз зерна Россия сможет влиять на его предложение на мировом рынке, и, соответственно, на мировые цены на него.

Для примера Мартышев приводит возможный выход из российского рынка холдинга Viterra, который может состояться до 1 июля 2023 г., конца нынешнего маркетингового сезона. Зернотрейдер владеет половиной Таманского зернового терминала на берегу Черного моря, а другая его половина принадлежит крупнейшему в РФ агрохолдингу "Деметра холдинг", который связан с крупным российским банком ВТБ. В случае выхода Viterra ее долю очевидно выкупит "Деметра", что будет означать фактически национализацию терминала, дальнейшее использование которого будет в большей степени зависеть от действий российских властей.

Национализация повышает риски продовольственного шантажа. Если бы на рынке России работали мультинациональные трейдеры, то было меньше политической заангажированности и их присутствие способствовало бы большему и стабильному экспорту зерна. А тут наоборот – российский бизнес сможет договариваться с правительством, получать какие-то преференции для закупки зерна у фермеров, а затем демпинговать на мировом рынке, снижая цены или, наоборот, недоставлять его. эксперт KSE Павел Мартышев

Эксперт уточняет, что Россия уже шантажирует зерном мир, недопоставляя миллионы тонн зерна в бедные страны. Страна-агрессор тормозит экспорт собственного зерна - за первую половину сезона 2022/23 она экспортировала всего 23 млн. тонн пшеницы, несмотря на "рекордный" урожай пшеницы в 104 млн. тонн, что стал таким в том числе благодаря украденному в Украине урожаю. По оптимистическому прогнозу экспорт этой культуры за весь сезон составит 45 млн. тонн, что создаст аномально высокие запасы пшеницы внутри страны – около 20 млн тонн против 8 млн тонн в среднем за предыдущие годы. При этом портовая инфраструктура страны позволяет экспортировать за сезон 65 млн тонн с/х продукции (из них 53 млн тонн пшеницы).

Мартышев подчеркивает, что по итогам сезона страна-агрессор недоэкспортирует минимум 8-10 млн тонн пшеницы в африканские и азиатские страны , а это треть всего импорта этой культуры в регионе субсахарской Африки. При пессимистическом сценарии мир недополучит еще несколько миллионов тонн российской пшеницы в текущем сезоне, и это может стать триггером для нового скачка мировых цен на продовольствие и усиление голода в бедных странах.

"Завалится" ли российское сельхозпроизводство?

Павел Мартышев объясняет, что из-за выхода иностранных зернотрейдеров российский рынок зерна, к сожалению, не может полностью застопориться и откатиться на уровень 90-х годов , так как Россия в любом случае останется значительным экспортером сельхозкультур, в первую очередь пшеницы.

Однако на определенный негатив от "национализации" отрасли все же можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Хотя у российского АПК и есть значительный запас прочности, с выходом иностранных игроков он сможет развиваться только экстенсивным путем, через наращивание посевных площадей, тогда как для него потеряется смысл интенсивного развития из-за внедрения точного земледелия и современных агротехнологий.

Все равно у российского АПК очень большой запас прочности. В этом они достаточно устойчивы, так как у них слишком много плодородных земель и очень много ресурсов для их обработки. Они будут на устаревших беларусских тракторах засевать миллионы гектаров и собирать урожай - на очень большое поле бросили немного семян и немного удобрений, они там выросли и в итоге собрали урожай с минимальными затратами". эксперт KSE Павел Мартышев

Он уточняет, что, к сожалению, некоторые российские подотрасли АПК очень неплохо справились с импортозамещением после того, как западный мир начал вводить санкции против страны-агрессора за аннексию Крыма. Это касается, например, отрасли свиноводства, где за последние девять лет Россия превратилась из нетто-импортера свинины в нетто-экспортера.

Сможет ли Украина подвинуть РФ на рынке с/х продукции?

Да, это вполне возможно, считает Александр Соловей. СЕО Spike Brokers отмечает, что РФ уступит Украине позиции на рынке экспорта сельхозпродукции, как только у нас стабилизируется ситуация с экспортом и логистическими цепями, нарушенными из-за полномасштабного вторжения. Задача Украины будет обеспечить условия для такого перехвата рынков: наши логистические цепочки должны быть надежными и предсказуемыми, а производство должно восстановиться до уровня до полномасштабного вторжения. "Свято место пусто не бывает", и Украина должна приложить усилия для закрепления позиций в черноморском регионе, так как у нее есть для этого потенциал.

Соловей подчеркивает, что последствия выхода международных компаний с российского рынка будут поначалу незаметными, но фундаментальными и долгосрочными, и в перспективе приведут к деградации ее отрасли. Кроме того, выход иностранных зернотрейдеров станет для всего мира мощным сигналом об изоляции РФ, тогда как мировая торговля – это про предсказуемость и уверенность. Именно факторами прогнозируемости и равной конкуренции должна воспользоваться Украина, чтобы отвоевать у России позиции на мировом рынке зерна.

Его мнение разделяет и Павел Мартышев, уточняющий, что украинская отрасль зернотрейдинга пока конкурентна, в то время как в России с выходом иностранных игроков ожидается ослабление конкуренции между экспортерами. С высокой вероятностью это приведет к тому, что российские экспортеры будут забирать себе большую маржу экспортной цены на зерно. Это приведет к снижению закупочных цен на сельхозпродукцию, в результате чего российские аграрии получают меньше денег и будут сокращать посевную площадь из-за нехватки оборотных средств. Именно этим должны воспользоваться украинские фермеры, чтобы наладить агроэкспорт на фоне российских конкурентов с их квотами и приближенными к власти компаниями.