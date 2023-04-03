Выход зернотрейдеров из РФ. Еще одна иностранная компания прекращает экспорт зерна из страны

Французская компания Louis Dreyfus Company прекратит экспорт зерна из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Отмечается, что прекращение экспорта произойдет с 1 июля.

Сейчас трейдер изучает возможности передачи российского бизнеса и зерновых активов новым владельцам.

Напомним, что это уже не первая зерновая компания, которая решила выйти из РФ.

Недавно стало известно, что российское отделение американской корпорации Cargill с 1 июля прекратит экспорт зерна из России. Фирма является одним из самых крупных мировых поставщиков сельхозпродукции.

Позже агентство Bloomberg проинформировало, что зернотрейдер Viterra также намерен прекратить экспорт российского зерна. Компания планирует покинуть российский рынок и может объявить об этом решении в ближайшее время.

Также сообщалось, что варианты выхода из российского бизнеса рассматривает и агропромышленная корпорация Archer-Daniels-Midland. По данным Bloomberg, чикагская компания может продать свою долю в 50% в совместном предприятии с российским партнером Aston.