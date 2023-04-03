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Вихід зернотрейдерів із РФ. Ще одна іноземна компанія припиняє експорт зерна з країни
Французька компанія Louis Dreyfus Company припинить експорт зерна з Росії. Про це повідомляє РБК із посиланням на Мінсільгосп РФ.
Зазначається, що припинення експорту планується з 1 липня.
Наразі трейдер вивчає можливості передачі російського бізнесу і зернових активів новим власникам.
Нагадаємо, що це вже не перша зернова компанія, яка вирішила вийти з РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нещодавно стало відомо, що російське відділення американської корпорації Cargill із 1 липня припинить експорт зерна з Росії. Фірма є одним із найбільших світових постачальників сільгосппродукції.
Пізніше агентство Bloomberg поінформувало, що зернотрейдер Viterra також має намір припинити експорт російського зерна. Компанія планує покинути російський ринок і може оголосити про це рішення найближчим часом.
Також повідомлялося, що варіанти виходу з російського бізнесу розглядає й агропромислова корпорація Archer-Daniels-Midland. За даними Bloomberg, чиказька компанія може продати свою частки у 50% в спільному підприємстві з російським партнером Aston.