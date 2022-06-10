Кабмин разрешил предприятиям не подавать финотчетность во время войны

Кабинет министров внес изменения в порядок представления финансовой отчетности, урегулировав вопросы сроков представления такой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную или годовую отчетность в предусмотренные сроки.

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Как сообщает Министерство финансов, такие предприятия теперь должны представить соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, внесенными изменениями правительство разрешило предприятиям, которые или подразделения которых находятся на оккупированной территории и/или в районах проведения военных (боевых) действий, оперативно принимать решения о проведении инвентаризации определенного имущества в случае обнаружения его хищения или порчи, чтобы обеспечить фиксирование таких событий.

Напомним при этом, что 16 мая Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предложить освободить субъектов предоставления годовой финансовой и консолидированной финансовой отчетности от ответственности за ее несвоевременное обнародование в период военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после него.

Однако такие юрлица, согласно документу, должны будут опубликовать эту отчетность в полном объеме на своем сайте в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны, причем оно должно охватывать весь период необнародования.

Согласно закону о бухгалтерском учете и финотчетности, годовая финотчетность и годовая консолидированная финотчетность должны подаваться до 30 апреля и 1 июня соответственно. В этом году оба срока уже истекли.

За непредставление такой отчетности Кодекс об административных нарушениях предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (за повторное нарушение - от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов). В Кабмине указывают, что незадействование такого наказания снизит давление на украинский бизнес во время войны. Однако сам законопроект Рада до сих пор так и не рассмотрела.

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