Кабмін дозволив підприємствам не подавати фінзвітність під час війни

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку подання фінансової звітності, врегулювавши питання щодо строків подання такої звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну чи річну звітність у передбачені строки.

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Як повідомляє Міністерство фінансів, такі підприємства тепер мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Крім цього, внесеними змінами уряд дозволив підприємствам, які або підрозділи яких знаходяться на окупованій території та/або в районах проведення воєнних (бойових) дій, оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення його розкрадання чи псування, аби забезпечити фіксування таких подій.

Нагадаємо при цьому, що 16 травня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонувати звільнити суб'єктів надання річної фінансової та консолідованої фінансової звітності від відповідальності за її несвоєчасне оприлюднення у період воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після нього.

Але такі юрособи, згідно з документом, повинні будуть опублікувати цю звітність у повному обсязі на своєму сайті протягом трьох місяців після припинення або скасування військового стану або стану війни, причому вона має охоплювати весь період неоприлюднення.

Згідно із законом про бухгалтерський облік та фінзвітність, річна фінзвітність та річна консолідована фінзвітність повинна подаватися до 30 квітня та 1 червня відповідно. В цьому році обидва терміни вже сплили.

За неподання такої звітності Кодекс про адміністративні порушення передбачає штраф у розмірі від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за повторне порушення - від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів). У Кабміні вказують, що незадіяння такого покарання зменшить тиск на український бізнес під час війни. Однак сам законопроект Рада досі так і не розглянула.

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