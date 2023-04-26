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Категория
Бизнес
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Как бизнес может защитить данные при использовании искусственного интеллекта - советы юристов

ИИ, источник: ua.depositphotos.com
Искусственный интеллект может украсть данные компании. Источник: ua.depositphotos.com

Сейчас ChatGPT столкнулся со строгими регуляторами персональных данных стран ЕС, поэтому возникают опасения, что разумные технологии будуть нарушать правила защиты данных, кибербезопасности. Об этом Delo.ua рассказывает в статье "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".

В этой ситуации странам следует комплексно подойти к разработке правового регулирования ИИ, считает старший юрист коммерческой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Николай Гелетий.

"Законодательство должно включать общие предохранители в работе систем. Например, речь идет о понятных и эффективных правилах работы с персональными данными, распространении отдельных категорий контента, защите детей от доступа к отдельным материалам", - говорит Гелетий.

Также юрист говорит, что необходимо разработать регулирование правил работы ИИ для отдельных отраслей. В частности, для академической и образовательной отраслей актуальны вопросы защиты от плагиата.

А адвокат, советник ЮК "Молотай и партнеры" Константин Зеров уточняет, что скоро ЕС внесет соответствующие изменения в свое законодательство, поскольку в 2023 году ожидается принятие Регламента «Об Искусственном Интеллекте». Тогда Украина сможет адаптировать отечественные законы к европейским стандартам.

Так как предпринимателям защитить свои данные от ИИ? Гелетий считает, что бизнес уже сегодня может провести отдельную оценку рисков и разработать внутренние правила использования разумных технологий.

Напомним, компания Google обновит свой чатбот с генеративным искусственным интеллектом Bard , чтобы помочь людям писать код для разработки программного обеспечения.

Более подробно о том, как бизнес решает проблемы, когда автоматизирует рабочие процессы с применением искусственного интеллекта, читайте в статье  Delo.ua "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".

Автор:
Христина Коновалова